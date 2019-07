A Toledo se le Acabó la juerga

El frío mediodía de ayer se calentó en pocos minutos al conocerse, por dos twits del Ministerio Público, que el ex presidente Alejandro Toledo había sido arrestado por las autoridades de Estados Unidos, dentro del proceso de extradición solicitado por la justicia peruana.

La noticia repercutió de inmediato en las redes sociales y la gran mayoría de internautas expresaban su satisfacción por la captura del ex presidente, con orden de prisión preventiva por 18 meses, dentro del proceso que se le sigue por recibir un soborno de 35 millones de dólares por parte de Odebrecht.

“El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos”, informó la fiscalía a través de Twitter.

Toledo, y su esposa Eliane Karp, también tienen orden de detención por el caso Ecoteva, que se inició en el 2014 y al que se añade el proceso por el caso Lava Jato, como se conoce los sobornos que pagó Odebrecht a ex presidentes y ex altos funcionarios para ganar licitaciones de obras públicas en el Perú.

POR LA MAÑANA

La captura del ex presidente se dio a las 8:30 de la mañana (hora de Lima) por orden de un juez federal de California, donde residía junto con su esposa desde que salió del Perú en febrero del 2017, pocos días antes que allanen su residencia de Camacho y que le fuera dictada una orden de prisión preventiva.

Toledo permanecerá detenido hasta el viernes, en que será puesto a disposición del juez federal, quien determinará su situación legal y si le impone el pago de una fianza para seguir el proceso en libertad u ordena que siga internado en prisión.

El abogado James Rodríguez López afirmó que Toledo seguro que pedirá el pago de una fianza, pero el juez decidirá y tendrá en cuenta el arraigo del ex mandatario y si hay o no peligro de fuga. Advirtió que el juez también evaluará si Toledo es o no un perseguido político, como afirma su defensa.

EL DATO

Por el caso Ecoteva, el fiscal Juárez Atoche solicitó para el ex mandatario una pena de 16 años y 8 meses de cárcel por el delito de lavado de activos.

Extradición puede Demorar un año dice Zeballos

El proceso de extradición de Alejandro Toledo, iniciado ayer con su captura en California, demoraría por lo menos un año, por los trámites a seguir ante la justicia de Estados Unidos, afirmó ayer el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

“Este es un primer proceso de extradición relacionado al caso Odebrecht, hay un segundo procedimiento que está en la vía judicial relacionado con el caso Ecoteva”, precisó sobre los dos procesos que afronta el ex mandatario.

Agregó que, en los próximos días, debe suscribirse el acuerdo de colaboración eficaz con el empresario y ex amigo íntimo de Toledo, Josef Maiman, por cuentas bancarias pasaron los 35 millones de dólares que Odebrecht le pagó el ex mandatario como soborno.

“Estos son insumos adicionales que reforzarían el proceso de extradición que ya está en curso”, expresó el titular de justicia.

Señaló que el juez federal de California debe agotar el proceso de extradición en 4 o 5 semanas, pero la defensa de Toledo es seguro que presentará un recurso de habeas corpus, cuya revisión podría demorar de seis a ocho meses.

“Es perseguido político” Afirma su abogado Benítez

El abogado de Toledo, Heriberto Benítez señaló que la captura de su defendido es sólo el inicio del proceso de extradición, que al final la justicia estadounidense puede aprobar o rechazar, e insistió que la base de su defensa es que el ex mandatario es un perseguido político.

“Toda la carpeta que se formó de Toledo para solicitar la extradición está con documentos que demuestran que ha habido una persecución política, que hay vulneraciones a los derechos fundamentales, que no existe una acusación en el caso Odebrecht y que la declaración de Maiman se ha hecho coacción vulnerando el pacto de San José”, indicó.