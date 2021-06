Abel Lobatón jura que Farfán no lo ‘atrasó’ con Melissa Klug

Compartir Facebook

El ex jugador de fútbol Abel Lobatón comentó en el programa ‘En boca de todos’ que su relación con Melissa Klug llegó a su fin debido a que “la llama del amor” se apagó porque viajaba constantemente.

“Yo no vivía acá y después ella inició su relación con Jefferson Farfán, tuvo sus hijos y fue feliz en su momento”, dijo en un inicio el ex pelotero. Asimismo aclaró que no tiene rencillas con Jefferson Farfán, ni negó que haya sido su ‘partidor’.

“No, nada de eso. Yo no tengo nada contra él y nunca lo he tenido. De mi parte no tengo rencillas”, agregó. Sin embargo, al ser consultado sobre la relación que mantiene la ‘chalaca’ con Jesús Barco, Abel respondió: “A Barco, yo lo conozco desde muy niño y si ella está feliz con él, bien por ellos.

Si quieren tener seis o siete hijos está muy bien, yo la veo feliz, sonriendo y si eso la hace feliz pues que lo disfrute. Yo puedo ser el padrino”, dijo entre risas. Para finalizar, aclaró que no le fue infiel a Melissa con la periodista Mónica Cabrejos.

“Cuando yo no estaba con Melissa, estuve con Mónica, fue una relación bonita pero no se dio y cada uno siguió su camino”, precisó el papá de Samahara Lobatón.