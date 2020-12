Abel Lobatón tras agresión de Samahara y Youna: “Es un problema de pareja”

Compartir Facebook

El padre de Samahara, Abel Lobatón minimizó la pelea que protagonizó su hija junto a su pareja y padre de su hija, Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’.

“Es un problema de pareja, lo van a solucionar de la mejor manera, son personas adultas. Hasta el momento no se sabe nada. Yo no puedo hablar de cosas que no he visto. Yo no puedo definir a nadie por un problema, simplemente llegar a un acuerdo como pareja que son”, dijo el exfutbolista.

Asimismo, Abel Lobatón reveló que por el momento Melissa Klug se está encargando de la bebé, ahora que sus padres se encuentran detenidos en la comisaría de La Perla.

“La abuela la tiene (a la bebé), es la única abuela que tiene”, dijo Abel Lobatón.

Samahara Lobatón denunció a su pareja por agresión

Esta mañana, Samahara Lobatón denunció a su pareja Yonathan Horna por agresión física, según reportó América Noticias.

La hija de Melissa Klug habría tenido una fuerte discusión con su pareja, la que, de acuerdo al parte policial de la comisaría de La Perla, inició luego de que Youna encontrara a su hija rapada la noche de ayer.

Según el noticiero, hasta la comisaría ha llegado la pareja y se encuentran aún en proceso de investigación del caso, junto a ellos estaría Abel Lobatón, padre de Samahara.

