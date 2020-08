Compartir Facebook

Los ex jugadores, Abel Lobatón y Chemo Ruíz, fueron intervenidos el pasado 11 de julio dentro de una cevichería, ya que en ese momento no estaba permitido la atención en restaurantes debido a la pandemia del coronavirus. Recordemos que recién el 20 de julio el gobierno habilitó la atención dentro de los locales de comidas.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos de ATV se puede apreciar a los ex peloteros sentados junto a un grupo de amigos. En sus mesas se ve varias botellas de cervezas y gaseosas. Además, no se encontraban respetando el distanciamiento social.

Al ser encontrarlo incumpliendo las normas, la policía decidió enmarrocar a los ex deportistas y trasladarlos a la comisaria de Maranga. Horas después fueron liberados con su multa correspondiente.

SE DEFIENDE

El popular ‘Murciélago’ al ser abordado por los reporteros negó haber consumido alcohol y aseguró que solo fue a comer.

«No malinterpreten las cosas, no digan cosas que no son. Yo estaba sentado en otra mesa con dos coca colas y Chemo estaba sentado en otra mesa con dos coca colas. Yo no tomo. Fuimos a comer, cuando ustedes llegaron ya habíamos comido”, indicó el ex de Melissa Klug.

“Tengo que pagar mi multa y la gente que va a salir a comer, que se preocupe a que tengan el protocolo adecuado», agregó mientras mostraba la multa que le pusieron los policías.

Por su parte, Chemo Ruíz se no brindó declaraciones.

Cabe mencionar, que el programa recién emite las imágenes porque cuando pasó la detención la conductora se encontraba fuera del aire, pues se encontraba recuperándose del coronavirus.

ZELA TAMBIÉN FUE DETENIDO

El fin de semana el futbolista de Sport Boys, Adrián Zela, organizó una fiesta en si departamento en Miraflores y terminó enmarrocado y llevado a la comisaría por la policía tras haber incumplido con la inmovilización obligatoria.

