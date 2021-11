Abogada de Melissa arremete contra Rodrigo y asegura que mintió sobre la tenencia compartida

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer la novela entre Rodrigo y Melissa no habría terminado del todo después de firmar el acuerdo de conciliación, pues Patricia Simons abogada de la actriz afirmó que el futbolista es un mentiroso por decir cosas que no se ajustan a la verdad respecto a la tenencia de su menor hija.

La abogada fue entrevistada el día de hoy para brindar su apreciación sobre el fin de una batalla legal que parecía que no tendría fin, sin embargo nadie se imaginó que la representante legal de Meli daría una fuerte declaración sobre el ‘Gato’ Cuba.

Según Simons, ella y la abogada del futbolista llegaron a un acuerdo para compartir la custodia del menor pero tiempo después se enteró que Cuba deseaba la tenencia total.

» Con la doctora Leidy Peña se conversó y ambas íbamos a llegar a un acuerdo, no obstante a ello la doctora interpone una demanda de tenencia exclusiva cuando por todos los medios de comunicación el señor Rodrigo Cuba señalaba que no quería una tenencia exclusiva sino compartida porque no quería arrebatar a la niña de su madre», dijo muy enojada la letrada.

Fue así que Patricia le pregunto a Leidy como era posible que el pelotero haya interpuesto una demanda cuando por ambas partes se había llegado a un acuerdo para evitar perjudicar la tranquilidad emocional de su hija quien es la que más importa en todo el escándalo.

«Yo le pregunté a la abogada Leidy Peña por qué el señor Cuba había interpuesto la denuncia y ella me dijo que no sabía nada a pesar de haber tenido un acuerdo», dijo Simons asegurando que fallaron a su palabra.

Padre de Rodrigo Cuba arremete contra Melissa: “la única culpable es ella por infidelidad”

El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, conversó largo y tendido con ‘Amor y Fuego’ y no tuvo reparos en arremeter contra Melissa Paredes en medio de los problemas con el ‘Gato’ por la tenencia de su hija.



“Ha habido las mejores de las intenciones de llevar a cabo una conciliación por el equilibrio de mi nieta, pero desgraciadamente esa conciliación ha sido suspendida”, dijo.

Mira también: Cassandra Sánchez defiende look de Deyvis: “Si fuera Daddy Yankee o Marc Anthony no dirían nada”

Jorge Cuba reveló que en un primer momento, se había llegado a un acuerdo, sin embargo, todo cambió cuando la actriz puso como condición firmar el divorcio por mutuo acuerdo.

“Se llegó a un primer acuerdo en cuanto al régimen de tenencia, de alimentos y gastos por solventar la alimentación y educación de la niña. Pero a pesar de haberse llegado a un punto medio, los abogados de la parte contraria han establecido una condición para poder llevar a cabo ese acuerdo, que se trate conjuntamente el tema del divorcio”, agregó.