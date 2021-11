Abogada de Melissa Paredes reveló chats donde afirma querer el divorcio de Rodrigo

Compartir Facebook

Melissa Paredes le autorizó a si abogada sacar a la luz la conversación de la actriz con su manager, donde está ansiosa por su divorcio.

Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, se presentó en la última edición de Magaly Medina para mostrar conversaciones del chat personal de Melissa Paredes. La actriz le autorizó a la abogada sacar a la luz esas capturas de conversación para demostrar que ella y el ‘Gato’ ya estaban separados antes del tan sonado ampay.

Y es que Melissa ha querido comprobar por todos los medios que ella no le fue infiel a su aún esposo y que ya habían conversado de una separación que se iba a dar de manera definitiva en el mes de diciembre, según dijo la actriz.

Los chats que mostró la abogada eran de una conversación entre Melissa Paredes y su representante, José Víctor Vergara. En esa conversación se evidencia que Melissa pedía con urgencia la aceleración de su divorcio, e incluso revela tener miedo de que Rodrigo tome alguna acción para separarla de su hija.

“José sería bueno hacer un acuerdo por lo bajo con Rodri, en la fecha que nos estamos separando hace unos días, para por cualquier cosa, cubrirme yo”, se lee en un chat del 12 de octubre. “José, el documento, URGENTE”, se alcanza a ver el 20 de octubre, muy cerca de la difusión de su ampay.

La conductora de televisión le puso el ‘parche’ a Melissa por decir una cosa y hacer otra que puede confundir a su hija, Mía.

Magaly Medina se pronunció en su programa tras las declaraciones de Melissa Paredes en América Hoy. La ‘urraca’ asegura que la actriz le da mensajes confusos a su pequeña hija Mía.

Y es que Melissa asegura que en su hogar nada funcionaba bien incluso antes del ampay. Detalló incluso que existía violencia psicológica y que su hija presenciaba todo eso, pero no tomó la decisión de salir de su hogar.

“Ella acaba de decir que su hogar era disfuncional, que su relación era insostenible antes del ampay. Yo creo que si una relación ya no da para más, no te quedas viviendo con quien no soportas, tienes que hablar y decirlo, y si la persona no quiere irse de la casa, quiere tenerte metida ahí, agarras a tu hija, vas a una comisaría y dices que vas a dejar a este señor y que tu nueva dirección es esta, y así te sales de la toxicidad del ambiente”, señaló la ‘urraca’.

