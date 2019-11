Abogado de Jefferson Farfán desmiente a Melissa Klug

El abogado de Jefferson Farfán, Enrique Pardo Figueroa, habló para las cámaras del programa ‘Pasa la voz’ y desmintió las palabras de la expareja de este, Melissa Klug, quien dijo que el pelotero estaba “lucrando” con sus hijos.

“La película ‘El 10 de la calle’ es una historia novelada de la vida de Jefferson Farfán. La película no trata sobre los hijos. Para comenzar los hijos no salen, quienes salen son los actores”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las palabras y promoción que hizo ‘la chalaca’ con su hijo a una empresa de servicio técnico de celulares, que, según ella, lo realizó “para que le arreglen el celular porque ‘la Foquita’ se negó a pagar la reparación”. “El hecho que el Sr. Farfán tenga dinero, no significa que la señora Klug, quien también trabaja y está en capacidad de hacerlo, no pueda comprarle. Ambos padres están obligados a tener que asumir los gastos de los hijos”, aseveró.

“Si ella saca a los niños en propagandas significa que están trabajando. Ella si está lucrando e incumpliendo el acuerdo. Estamos evaluando con mi cliente qué acciones se van a tomar”, señaló.

“MELISSA SÍ SABÍA”

El letrado señaló que él mismo le comunicó al abogado de la empresaria de la aparición de los menores, a través de actores, en la cinta. “Yo mismo me puse en contacto con el abogado de la señora. Él mismo me dijo explícitamente que no veía ningún problema legal en que estas escenas salieran pero que iba a consultar con su cliente”, dijo.

“Lo que no se quiere y se ha acordado es que los niños sean expuestos a los medios, que no salga su cara, su figura, su voz, por un tema de protección. Es un error decir que teníamos que pedir una autorización, autorización sería si los niños salieran”, finalizó.