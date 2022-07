¿Abogado del ‘Gato’ Cuba habría pedido un impedimento de salida del país para Melissa?

Compartir Facebook

César Nakazaki dejó a más de uno sorprendido con una publicación en redes sociales que harían pensar que está pidiendo que no dejen salir del país a Melissa Paredes.

La polémica separación y ahora disputa legal entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba se ha tornado cada vez más complicada. Y es que luego de que el ‘Gato’ haya denunciado a Melissa por chantaje y extorsión, parece que no quiere dejar la cosa allí.

Al parecer el abogado del futbolista habría hecho el pedido formal de un impedimento de salida del país para Melissa Paredes. Esto aún no está confirmado, pero los rumores surgieron en torno a una publicación de redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, César Nakazaki hizo un recuento de las actividades que había hecho en el día en su labor de abogado. “Apelación lista, requerimiento de impedimento de salida listo, y un sin fin más de cosas”, escribió el abogado.

Se desconoce si se trata de un impedimento de salida del país para Melissa Paredes o para otro de sus clientes. Cabe señalar que la pequeña Mía se encuentra con su madre tras el inicio de las investigaciones por un posible caso de violencia sexual.

La ex conductora de televisión se pronunció luego de que se dejara entrever que podría perder la patria potestad de su pequeña hija, por los recientes hechos.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’Cuba están viviendo un complicado momento luego de que se filtrara un audio que revela delicada información sobre su hija. Se han hecho muchas especulaciones con respecto al tema y algunos expertos revelaron que Melissa podría hasta perder la patria potestad de su hija.

Esto ocurriría si se comprueba que todo lo que dijo Melissa en el audio filtrado de una conversación que tiene con el ‘Gato’, es mentira. El programa ‘Amor y Fuego’ mostró un avance de su programa, en el que le preguntan a la actriz por esta situación y ella se mostró muy afectada por el tema.

“Qué mier… qué basuras que son. Como sea quieren verme a mí como la mala. Yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso. Una cosa es los errores que uno comete como ser humano, y otra cosa es coaccionar a tu hija para eso, es algo muy grave”, señaló Melissa.

Asimismo, confesó una vez más que Rodrigo ‘Gato’ Cuba se ha negado a ver el video en el que su pequeña relata la delicada situación. “Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada”, señaló la ex conductora de televisión.

