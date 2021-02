Abogado jura que Dr. Málaga es un angelito

Compartir Facebook

Mientras la opinión pública sigue indignada por el ‘Vacunagate’, que involucra al ex jefe de Estado, Martín Vizcarra, la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti y a la ex Canciller, Elizabeth Astete, el abogado Luis Vivanco hizo una cerrada defensa del principal acusado de este caso, el Dr. Germán Málaga.

“Todavía no acabo de entender cuál es el delito que según la Procuraduría habría cometido mi patrocinado. ¿Qué es exactamente lo que ha cometido y bajo el rótulo de qué delito se ha entendido esta supuesta acción?”, sostuvo sobre las acusaciones que pesan sobre el médico que encabezaba los ensayos clínicos de la Universidad Cayetano Heredia.

“ESTOY INDIGNADO”

La Procuradora Anticorrupción inició diligencias preliminares en contra de los implicados, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, entre éstos, el Dr. Germán Málaga; el rector de la Universidad San Marcos, Orestes Cachay y los exfuncionarios Jorge Jarama y Carlos Castillo. Pero aún hay más, Vivanco se mostró “indignado” con las medidas adoptadas por la Procuraduría.

“Quiero ser bastante enfático en expresar una absoluta indignación, un total rechazo a esta medida y a esta actitud vinculada a un protagonismo impostado por la parte de la Procuraduría”, manifestó.

el dato

“Mi patrocinado no es funcionario público. Y si de alguna manera tiene un grado de participación distinto, a título de complicidad, no se ha explicado cómo habría promovido que algún funcionario se interese en los contratos de compra de vacuna”, dijo el abogado Vivanco.

