Insólito. Una familia se encontraba triste por perder a su madre de 61 años. A pesar de eso, decidieron velarla para recordar y verla por última vez antes de enterrarla en el cementerio. Sin embargo, se llevaron tremenda sorpresa por parte de la funeraria.

Los hijos de doña Angélica encargaron el cuerpo a la empresa Santa Cruz en Michoacán, México, para que, una vez comprado el cajón, puedan entregarlo y realizarle el funeral. No obstante, cuando les dieron el ataúd, la funeraria les dijo que no podían abrirlo por “restricciones del COVID-19”.

Los familiares comenzaron a sospechar, ya que, si bien eran los protocolos que tenía la empresa, su madre no había fallecido por coronavirus, sino por cirrosis. Al no ser el temible virus, no entendían la razón por la que no podrían ver a su mamá de 61 años.

Cansados de quedarse con la duda, decidieron abrir el féretro para ver a su madre por última vez antes de enterrarla. Grande fue la sorpresa cuando vieron que, al interior del ataúd, no estaba la mujer anciana, sino el cadáver de un hombre extraño.

“Mis familiares no quedaron conformes abrieron la caja y estaba otro cuerpo de un señor, no era mi tía”, mencionó la sobrina de la fallecida.

Afortunadamente, la funeraria reconoció su error y entregaron el cuerpo correcto para que la familia la vele. Los hijos optaron por no presentar denuncias y no seguir haciendo más larga la historia.

