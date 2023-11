«Absurdo pedir una sanción» Eddie Fleischman respalda a Ángelo Campos por ponerse la bandera de Alianza Lima

Luego de las polémicas del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final de la Liga 1, Eddie Fleischman se pronunció al respecto. El comentarista respaldó a Ángelo Campos y sostuvo que es «absurdo pedir una sanción porque se puso la bandera de su equipo». Recordemos que en muchos casos, estas acciones son sometidas a debate para determinar si fueron actos de provocación o no. Sin embargo, para el periodista deportivo reclamar por esta acción es absurdo. Incluso, Fleischman señaló que el jugador blanquiazul no tuvo ninguna intención de provocar la hinchada merengue. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Eddie Fleischman respalda a Ángelo Campos

El jugador aliancista, Ángelo Campos, generó polémica durante la final de la Liga 1, el cual se disputó entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Recordemos que él tuvo una acción que muchos tildaron de provocadora ante la hinchada crema en el Estadio Monumental. Él apareció con la bandera de su equipo en hombros instantes después del empate entre ambos equipos. No obstante, Eddie Fleischman aprovechó para dar su opinión al respecto y señalar que no hubo intención de burla ni de provocación. Incluso, tildó de «absurdo» el reclamo hecho contra Ángelo Campos.

“Está con una bandera de Alianza Lima. ¿Qué provocación hay? ¡Si está con el símbolo de Alianza en el pecho! ¡Si todos los jugadores de Alianza salen con sus informes! ¿Cuál es el problema que tenga bandera de Alianza? ¿A quién provoca? ¿Qué provoca? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema?”, cuestionó el comentarista deportivo.

“Entonces uno dice: Jean Ferrari, a través de sus redes sociales, está pidiendo una sanción para Ángelo Campos. Todo lo que demuestra es fragilidad, todo lo que demuestra es estar extremadamente nervioso. ¡Es victimización! No sé cómo lo vean ustedes, pero me parece un absurdo pedir una sanción a un jugador porque se puso la bandera de su equipo”, finalizó.

El polémico gesto de Carlos Zambrano

No solo Ángelo Campos, quien fue respaldado por Eddie Fleischman, sino también Carlos Zambrano fue criticado en redes sociales. En TikTok se publicaron imágenes durante el encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la Liga 1. Ante ello, muchos usuarios notaron un reprochable comportamiento de Carlos Zambrano frente a un joven trabajador. Él se encarga de recoger los balones durante el partido. Sin embargo, el jugador aliancista se negaba a entregar la pelota, según las imágenes

Ante ello, muchos internautas empezaron a cuestionar este accionar del futbolista blanquiazul. “Por eso Zambrano es considerado entre las 10 peores contrataciones de Boca”, “Zambrano está pidiendo a gritos su estate quieto”, “Esa actitud de Zambrano es indefendible. No sé cómo algunos lo están justificando”, “Ahora sí, soy de alianza, pero es inaceptable que le haga a ese niño que es su trabajo, no me gustó la acción de Zambrano”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.