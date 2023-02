Compartir Facebook

Los sueños están para cumplirse, a pesar de que a veces cueste toda una vida. Hay personas a las que las cosas no se le dan tan fáciles y deben lidiar con sinfín de obstáculos para conseguir las mismas metas que quizás a otros se les hace más sencillo por su propio contexto.

Es por ello que siempre que pueda conquistar un nuevo éxito se debe celebrar por lo alto, porque hay que saber reconocer los esfuerzos por más pequeños que sean y aún más cuando se trata de algo que se quería mucho desde hace bastante tiempo.

Un caso extraordinario

Un caso que sirve como ejemplo de ello es el de Violet Edwards, una abuela de 96 años que a esta edad finalmente pudo graduarse de la universidad. Su historia es inspiradora, porque a pesar de que tuvo que abandonar los estudios en 1980, hace más de 40 años, los retomó y finalmente consiguió su anhelado título.

Esta abuela había iniciado sus clases en el College of New Rochelle en el estado de Nueva York, Estados Unidos, pero tuvo que dejarlos en aquel momento y no pudo volver a las aulas hasta ahora.

Su hija finalmente estudió medicina, se formó como una buena profesional e incluso le dio trabajo a su madre en su propio consultorio. Ahora, a esta edad, la adulta mayor decidió retomar las clases porque ya contaba con el tiempo y los recursos.

Dura enfermedad

Tuvo que ser trasladada al Mercy College, debido a que el instituto original en el que estudió años atrás había desparecido. Primero tuvo que empezar con clases en línea, algo que no fue nada sencillo porque debía luchar contra un cáncer de mama en paralelo.

Por fortuna pudo vencer a la enfermedad y también alzar su diploma. Esta abuela emigró desde Jamaica hasta Estados Unidos en 1973, por lo cual recibió un reconocimiento por parte del Consulado General de su país natal, debido a su buen desempeño académico, según reseñó.