La abuela paterna de Edison Flores dio positivo al Covid-19 y su estado de salud es crítico. La señora tiene 88 años y sus familiares piden ayuda por oxígeno. El actual jugador del DC United no tiene comunicación con su padre, desde hace algunos años.

Según informó el programa Teledeportes, la familia paterna de Edison Flores se encuentra atravesando un complicado momento y pidieron ayuda para conseguir oxígeno, elemento importante para superar la enfermedad.

Por problemas económicos, Juan Carlos Flores, padre de Edison, indicó que no cuenta con recursos para solventar el tratamiento de su madre, doña Rosa. El padre del volante de la selección peruana vive en la zona 5 de Collique, lugar conocido como ‘Oruro’ y reveló que no se comunica con su hijo.

«La sangre es la sangre, pero este problema es de nosotros», señaló el padre de Edison al programa Teledeportes.

Durante la emisión del reportaje, uno de los conductores del programa indicó que Juan Carlos Flores estaba sintiendo también los síntomas del Covid19. «Supongo que sabrá (el estado de salud de la abuela), pero quizás no podrá (…) Él mantiene relación con sus primos», dijo el señor Flores.

Asimismo, mencionó que, si ha cometido un error, él lo acepta y lo ha «tapado con sus obras».

Los conductores del programa mencionaron luego que Edison Flores viene gestionando la ayuda para su abuela, pero no se pudo confirmar.

‘CR7’ vuelve a campeonar

Juventus logra su noveno Scudetto y ahora mira la Champions

Juventus alargó su supremacía en Italia al ganar su noveno Scudetto, luego de vencer 2-0 a Sampdoria en la jornada 36 de la Serie A, en el Juventus Stadium de Turín. Los bianconeros sumaron 83 puntos y le sacaron siete de ventaja al Inter (su escolta) a falta de dos jornadas para el final de torneo. Cristiano marcó el primero, pero falló un penal. Dybala se fue lesionado antes del primer tiempo. ‘CR7’, que anotó el 1-0 y propició el segundo, logró su tercer trofeo italiano, tras la Serie A y la Supercopa del año pasado, y el número 31 de su carrera, 29 para clubes además de la Eurocopa y la Liga de Naciones UEFA conquistadas con Portugal. Ahora se prepararán para la trascendental cita con el Lyon del 7 de agosto en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones.

Juran que Messi se queda en Barza

«No tengo ninguna duda «, dice presidente del Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, reiteró no tener «ninguna duda» de que el capitán azulgrana Lionel Messi renovará, al tiempo que ve difícil una llegada de Neymar si no es con intercambio de jugadores. «Messi ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará», insistió Bartomeu en una entrevista del diario Mundo Deportivo.

El contrato de Messi finaliza en junio de 2021, después que hace unas semanas la radio Cadena Ser informara de que Messi había paralizado las negociaciones con el club. Las dudas sobre el futuro de Messi recrudecieron tras las críticas del astro argentino después de perder LaLiga, aunque después, él mismo se encargaba de calmar las aguas con la mirada puesta en la Liga de Campeones.