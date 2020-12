Abuelita cobra a su hija por cuidar a la ‘bendición’ y afirma no ser guardería

Compartir Facebook

Así como lo leyó… esta abuelita dijo estar ‘chocha’ con su nieto, pero eso sí mi cielo, afirmó que no es una guardería y como todo trabajo, merece su dinerito por cuidar de la ‘bendición’.

Comparte su historia en redes

Esta historia de la abuelita trabajadora, llega desde Nueva Zelanda, ella decidió que debía cobrarle una cuota a su hija por cuidar al pequeñito de un año.

A través de una página llamada Reddit, la propia abuela compartió lo que está sucediendo. Muchos la aplaudieron mientras otros la tachan de codiciosa, sin embargo, ella dice que es un trabajo cuidar al niño.

Esta es su historia:

«Mi hija tiene 29 años y él, uno. Ella volverá pronto al trabajo, su jornada es de cinco días semanales, unas siete horas diarias y me ha pedido si puedo cuidar al pequeño dos o tres días. Por supuesto que estoy encantada de pasar tiempo con mi nieto, pero le he explicado que necesito que me pague 12 dólares la hora», escribió la abuelita.

«No soy una guardería, tengo mi vida. Trabajo para mí y creo que ella debe entender que si voy a renunciar a ese tiempo, necesito dinero para cubrir las horas que dejo de trabajar, porque no puedo trabajar y cuidar al niño al mismo tiempo. Me ha contestado que solo serán dos o tres días a la semana, que los padres de su marido harán lo propio y que me dará comida. Quiero a mi nieto, pero como he comentado anteriormente, no soy una guardería», sentenció.

Las redes opinan

Y bueno, como lo mencionamos antes, esta historia trajo una serie de opiniones. Algunos comentan que la abuelita esta en todo su derecho pues no es su deber cuidar a hijos ajenos, así sea de su propia hija.

Otros comentan que es solo un favor, que no debería cobrar y que solo utiliza de pretexto para no dar una manita a su hija.

¿Y ustedes que opinan?

