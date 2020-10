Abuelita de 92 años se siente ‘muy agradecida’ tras vencer a la COVID-19

Compartir Facebook

Buenas noticias en Costa Rica. Una abuelita de 92 años tiene una buena nueva para toda su familia y es que, pese a su avanzada edad, ha logrado ganarle la batalla a la COVID-19 tras haber estado 12 días internada en el hospital.

Según cuenta la adulta mayor, de nombre Doña Abdulia Arrieta Leal, la cuidaron como si fuera una más de la familia, por lo que se mostró bastante agradecida por el trato que tuvieron los médicos y enfermos del lugar.

“Me siento muy agradecida con todo el personal del hospital La Anexión, Dios me los bendiga a todos. Me cuidaron como a una verdadera hija, me querían mucho, me decían de cariño la ‘Yuyita’. Dios me los bendiga y proteja”, indicó.

Apenas puso un pie fuera del nosocomio, una de sus nietas acudió con un papelógrafo lleno de frases positivas para su abuelita que decían cosas como: “Dios nos hizo el milagro”, “Dios los bendiga hospital La Anexión”, “eternamente gracias”.

Por otro lado, también se sabe que el Dr Anner Angulo Leiva, director general del nosocomio, manifestó que este tipo de noticias les trae mucha alegría y los alienta a seguir trabajando.

“Esto demuestra que siendo un hospital periférico ofrecemos a los pacientes atenciones seguras y de calidad; como la que le dimos a esta abuelita de 92 años”, acotó.

El dato

Hasta la fecha, 702 decesos por coronavirus en Costa Rica pertenecen únicamente a adultos mayores, dada su condición de vulnerabilidad.

