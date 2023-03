Abuelita le dice adiós a su perrito enfermo: “Te amo, gracias por tanto amor”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Este video se ha viralizado en redes sociales donde muestra a la abuelita despidiéndose de su mejor amigo de cuatro patas.

Tik toker captó este preciso momento donde muestra a la adulta mayor dándole el último adiós a su perrito enfermo. En el video se le ve a la anciana dedicándole unas emotivas palabras antes de que cierre sus ojitos.

“Descansa, mi vida, descansa. Ya, estate tranquilo, fueron casi 10 años de felicidad, pasamos los 9 años juntos. Diste lo mejor de ti, 9 años durmiendo juntos en la misma cama, me recibías con mucho amor y me hacías cosas bonitas, me movías la colita”, indicó.

La abuelita seguió recordando los buenos momentos junto a su perrito: “¿Te acuerdas cuando te decía ‘gato’?. ¿Cómete el gato?. ¿Te acuerdas, mi amor? Ya vete, ya cruza el puente del arcoíris donde vas a ver más perritos. Vas a estar bien y recuerda pasar por mí cuando yo muera, porque me vas a ayudar a cruzar el río porque tu mami no sabe nada, eh”.

“Te amo, muchas gracias, mi amor, por tanto amor. ‘Tas muy mal, muy malito estás, Mi cosita ya descansa, mami va a estar bien, mami está bien. La gente que solo dice que es solo un perro, no, eres un hijo, eres mi perrhijo, te amo con toda el alma mi vida. Ya descansa, ya se te va a quitar lo enfermito, mira cómo respiras, cuídate, mi amor, te amo, tranquilo, ya descansa”, concluyó.