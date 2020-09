Compartir Facebook

Una tierna abuelita en condición de pobreza, vive en una casa alquilada de Huaycán y que ayuda a los gatitos abandonados cerca de su hogar, en una asequia, dándoles un poco de comida, necesita ayuda económica urgente para poder seguir ayudando a estos animalitos.

La mujer recoge gatitos y cuida de ellos sean grandes o bebés, sin embargo, al vivir con su hijo, este en varias oportunidades ha optado por botarlos ya que no son ‘animales de su agrado’.

La anciana ha logrado conseguir padrinos para la esterilización de varios de sus mininos, pero la gente ha comenzado a hacerse una idea errónea de la ayuda desinteresada de la señora, por lo que siguen abandonando recién nacidos.

Su historia se dio a conocer a través de redes sociales, donde piden ayuda económica para la mujer, con el fin de poder seguir haciéndola feliz: dándole un poco de comida a aquellos que no tienen voz.

«Ayuda para la abuelita María. Ella es la abuelita María, vive en una casita alquilada en Huaycán y, a pesar de su pobreza, cuida a los gatitos que viven en la acequia frente a su casa. Lo triste es que la gente le deja gatitos bebé todo el tiempo», se inicia en el post.

«Ella vive con su hijo, pero a él no le gusta que los alimente y a veces los bota. Gracias a Martita Villajuan he conocido su caso. Ella ha logrado conseguir padrinos para esterilizar a las gatitas. Aún así, la señora todavía necesita ayuda. Como ven el video, ella sufre por los gatitos abandonados y por eso no puede dejar de alimentarlos», agregaron.

¿QUIERES AYUDAR?

«Si alguien desea donar para la comida de los gatitos, víveres y artículos de limpieza para ella, escribir a Natalie Oyola Liza», haciendo referencia a la cuenta de Facebook de Natalie.

Cualquier ayuda será bienvenida al número de cuenta BCP 19426389339096, CCI 00219412638933909696 y Yape al 940287131 a nombre de Natalie Oyola Liza.

