Abuelita se divorcia de su pareja ‘tóxica’ y celebra poder hacer su vida como quiere

Para muchas personas, el fin de una relación amorosa o un divorcio es sinónimo de fracaso y tristeza, pero no para una abuela que significó la oportunidad para rehacer su vida como realmente quiere.

La mujer identificada como ‘aidasedanolaabuela’ compartió su experiencia en TikTok para demostrar que a veces este tipo de cambios son muy necesarios para ser felices.

Lo ideal es que una pareja sea un equipo que comparta sus gustos, que se respeta y ame por cómo son para vivir en armonía, pero hay casos en que se vuelve “tóxica” y una de las partes pasa por alto los derechos de la otra.

En el caso de la abuela estas cosas pasaban en su vida cotidiana, como cuando iba al mercado con su esposo de entonces. “Por ejemplo si yo quería un melón decía ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces no lo poníamos “, contó en TikTok, pero ahora que se divorció es libre de llevar lo que quiera a su casa.

Felizmente soltera

“Ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera, estoy feliz. La verdad que fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada dejar el matrimonio, pero miren ahora dónde estoy, puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana“, comentó en el video.

De este modo, la mujer se mostró muy feliz de ya no tener a alguien que la mande y le diga qué hacer.