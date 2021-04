Abuelita viaja 6 horas diarias para vender pescado y pagar estudios de su nieto

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tremendo coraje. Una abuelita decidió salir a trabajar para que su nieto pueda tener una mejor calidad de vida, ya que con el dinero que gane podría pagarle los estudios en la universidad de Malasia.

Sin embargo, eso no sería una tarea sencilla, pues la abuelita debe realizar 6 horas de viaje a diario. La señora vende pescado y debe trasladarse hasta el lugar para comprarlo, ya que no cuenta con un refrigerador para guardar toda la mercadería. Es decir, todo tiene que ofrecerlo, pues sino se echaría a perder.

También te puede interesar: Mujer de 55 muerde y trata de ahorcar a taxista de Uber

Su complicada historia llegó a oídos de un conocido político de ese país identificado como Lee Khai Loon, quien compartió la titánica tarea que hace la abuelita para apoyar a su nieto con el pago de la universidad.

“Un compañero fotógrafo periodista me habló acerca de una abuelita Kak Murugamah de 61 años que tiene que circular 6 km y tomar un autobús todos los días para vender pescado salado. La hermana no tiene un congelador para almacenar el pescado. Tuvo que comprar y venderlo inmediatamente para que no se dañaran”, contó el político sobre la abuelita.

Afortunadamente, la odisea de la anciana llegó a su fin, pues le regalaron un refrigerador para que no esté haciendo tal viaje a diario. “Espero que el negocio crezca y tenga éxito”, colocó el político.

También te puede interesar: ¡Valiente! Hombre arriesgó su vida con tal de salvar a un niño de un tren