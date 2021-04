Abuelita youtuber de 87 años pide ayuda para poder sobrevivir

Compartir Facebook

¡Se gana la vida siendo youtuber! Una anciana de 87 años realiza videos sobre cómo prepara comidas de su pueblo para poder sobrevivir.

Esta abuelita vive en el estado de Guerrero, en México y decidió convertirse en youtuber y empezó a subir sus recetas a través de videos, lo que más ha conmovido es su petición para que la sigan en su canal de youtube.

Sus últimos videos, pidió a sus suscriptores que vean sus videos y que lo compartan para que pueda tener un apoyo económico y así poder sobresalir.

El contenido de estos videos son sobre cómo prepara sus comidas al estilo Guerrero, su primera publicación fue en agosto del 2019, pero recién lo pudo compartir en abril del 2020 porque no sabía cómo publicarlo.

Según se conoció al inicio se sentía muy bien haciéndolo y que al poco tiempo tuvo 400 suscriptores, pero al darse cuenta que no tenía más alcance, se puso muy triste y por ende empezó a invitar a los demás que se suscriban a su canal.

“Me miraban las personas, y poco a poco empecé a tener suscriptores. Ahora en octubre he llegado a los 4 mil suscriptores”

“Soy muy feliz haciendo mis recetas, una ayudadita no estaría nada mal porque yo ya no me puedo ganar ni un peso en otra cosa. Es para mí como un trabajo, porque de lo poquito que tengo, me pongo a hacer la comidita, para que vean cómo se hace en Guerrero. Yo solo les pido que me ayuden”

