Abuelito acompaña a esposa con Alzheimer desde la ventana de asilo para que no lo olvide

El amor es comprendido de muchas formas, sin embargo el de los más ancianos siempre logra remecernos, pues generan ternura y representan el ejemplo del verdadero amor.

Es el caso de una pareja en Barcelona, España, donde sabían que debían tomar la mayor precaución posible para evitar contagiarse del virus. Como Carmen, de 92 años que es paciente de Alzheimer y se encuentra internada en una residencia de ancianos. Xavier, su esposo de 90 decidió visitarla diariamente.

Así, han seguido unidos a través del vidrio que da a la calle. Ella desde el interior del edificio lo espera con ansias, mientras él lleva consigo un banco para sentarse a acompañarla.

“Vengo todas las mañanas a ver a mi mujer, para que me vea y que me vaya reconociendo, que no se olvide de mí”, comentó Xavier.

Tras la crisis sanitaria, se suspendieron las visitas en el hogar de ancianos, sin embargo Xavier decide estar cerca de su amada, de quien recuerda con cariño y lamenta el avance de su enfermedad.

“Le hago muchos guiños, le hago tonterías, hago como que me caigo, a veces se ríe rezando juntos aunque nunca acabamos la oración… luego no se acuerda”, dijo el nonagenario.

El anciano confiesa que es difícil la situación, pero nunca renunciará al amor de su vida, hasta el día que Dios lo llame. “Ha sido un matrimonio en el que nos hemos querido mucho y respetado mucho”, continuó.

“Yo venía de trabajar, ella estaba en casa y le explicaba cómo me había ido el día. Íbamos de paseo, salíamos en coche de excursión”, agregó.

“Vendré mientras pueda para que no se olvide y le seguiré enseñando fotografías, aunque ya no se acuerda. No sé qué le debe quedar en la cabeza y qué pensará, pero si tiene un poco de conocimiento, esta situación es muy desagradable. Para mí lo es y mucho. Yo le pido a Dios que no se dé cuenta de esta situación para que sea más feliz”, comentó el abuelo.

