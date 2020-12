Abuelito de 62 años pinta mascotas y dona los ingresos a refugios animales

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un abuelito de 62 años ha decidido que su arte debe estar para ayudar a los pequeños necesitados que pueden hablar, los animales, ya que toda la ganancia que genera es donada para refugios animales.

Ed Attanasio también se vio golpeado duramente por la pandemia de la COVID-19. El artista lideraba una agencia de publicidad, pero tuvo que cerrarla debido a la difícil situación que atravesamos.

También te puede interesar: Conductor escapa de delincuentes, pero regresa para atropellarlos

Sin embargo, una llamada cambió todo. Un amigo suyo le pidió que haga unas pinturas de sus mascotas para sus hijos. El anciano aceptó y realizó los dibujos en unos Post-it que fueron entregados a los pequeños. Rápidamente se corrió la voz del tremendo talento que poseía.

Ed Attanasio decidió concretar un proyecto enfocado en los animales a los que tanto ama. Así creo Proyecto Pandemia de Mascotas, donde el realiza dibujos de las mascotas y los dueños deben hacer una donación al refugio animal que prefiera.

También te puede interesar: Noble perrito trabaja con su dueño repartiendo leche a toda su comunidad

El abuelito de 62 años no ha tenido una vida sencilla. En el 2009, Ed Attanasio pesaba 150 kilos y tenía muchos problemas de salud por lo que sufrió un derrame cerebral. El anciano no podía comunicarse con éxito, ya que no encontraba las palabras adecuadas para hablar.

No obstante, yendo a terapia, fue que descubrió el talento que tenía. Al parecer, su cerebro desarrolló otras habilidades que lo llevó a un gran éxito. Hasta el momento, el anciano ha logrado recaudar más de 40 mil dólares con su arte, a favor de los animales.

También te puede interesar: El sueño de este pequeño era tener su propio arbolito de Navidad