Abuelito de 80 años se gradúa del colegio y ahora quiere ser profesional

Una bella historia en México. Un anciano de 80 años logró lo impensable y es que ha podido graduarse con honores del colegio y ahora busca mejores oportunidades al poder ser profesional.

Según narra Víctor Nicolás Brígido de niño no pudo acudir a la escuela porque él no entendía español y hablaba otro idioma, el de su madre, que era el chinanteco.

Así como Víctor, el hombre narra que muchos niños tienen difícil el poder estudiar debido a que desconocen el idioma oficial, ya que fueron criados en diversas provincias del país y, por temas económicos, era muy difícil aprenderlo.

Pese a que la barrera de la lengua y la escasez de recursos fue un obstáculo importante en su niñez, el anciano siempre se propuso salir adelante, por lo que se esforzó duro para aprenderlo y así pudo culminar sus estudios básicos.

“Cuando fui chamaco no acudí a la escuela, porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablar el español (…) Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza , y eso me voy a llevar”, cuenta Víctor.

PIDE A DIOS PODER SER PROFESIONAL

Asimismo, dejó en claro que su perseverancia lo llevó a donde está ahora y espera que Dios le dé muchos años más para poder convertirse en un profesional.

“Soy un hombre de trabajo, me dedico al campo, todos los días de cuatro de la mañana a siete de la tarde laboro en la siembra de maíz y frijol, así como en la crianza de cerdos (…) Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el COVID 19, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, culminó.

