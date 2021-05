Abuelito dedica romántica carta a su amada: “La quiero tanto que no puedo vivir sin ella”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un noble ancianito se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir una romántica carta que le dedicó a su amada esposa.

El anciano de 82 nombres de nombre Alfonso suele ser muy activo en las redes sociales. Según se pudo corroborar, el octogenario siempre comparte puntos de vista y expresa sus emociones. Sin embargo, para esta ocasión de vistió de gala para dedicar tierna carta a su compañera de vida.

También te puede interesar: “Tengan cuidado con quien se meten”: Angie Jibaja denuncia que recibe amenazas

“Queridos amigos, hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis por las tardes veo a mi María dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y, claro, es que en julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud, ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos. Pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta”, indicó.

El adulto mayor también comentó que muchos piensan que es un viejo chocho y tonto, pero él no deja de resaltar el amor que siente por quien ‘perdió la cabeza en un momento’ y se esforzó por conquistarla.

También te puede interesar: Seguidores de Ivana Yturbe se dan cuenta de una ‘pancita’ en sus fotos

“A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma. Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez hasta encontrarle”, añadió.

Abuelita de 98 años llora de emoción al pasar cumpleaños rodeada de enfermeras

Pese a la adversidad de las circunstancias, el personal sanitario demostró siempre ser quienes cargan el peso de combatir la emergencia de la pandemia. Pero su labor va más allá de su compromiso profesional.

Y es que, Elena Pérez, una residente de adultos mayores en San Carlos, Celanova, Galicia, al noroeste de España, pasó su cumpleaños número 98; sin imaginar que sería acompañada por unos ángeles, quienes la acompañarían hasta soplar sus velitas.

Esto ocurrió solo dos semanas después de que la noble anciana superara el virus, por lo cual no faltaron razones para celebrar, porque de ese brote fallecieron unos 9 residentes.

En la imagen compartida, se observa la expresión de alegría de la noble anciana y a la vez el rostro de emoción de sus acompañantes, las enfermeras. En el material también se aprecia el momento cuando le daban un pequeño pastel con velas en forma de 98.

MIRA TAMBIÉN: Toño Centella hace mea culpa: “Estoy recuperando el amor de mi esposa”