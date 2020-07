Abuelito ganó $22 millones en la lotería y comparte el premio con su amigo

Compartir Facebook

Un hombre ganó 22 millones de dólares en la lotería hace algunos días y causó sorpresa al expresar qué haría con ese dinero. Se trata de Tom Cook, un ciudadano de Estados Unidos quien considera que una promesa es una promesa y es por ello que, hoy en día, quiere compartir su premio con un amigo tras 28 años de haber sellado el trato.

El afortunado amigo, Joseph Fenney no creyó la noticia una vez que se la dieron y es que el esperado día de ganar el premio mayor en la lotería no es algo que le ocurre a cualquiera y mucho menos si fue él quien no obtuvo el boleto ganador.

“Un apretón de manos es un apretón de manos”, explicó Tom a través de una entrevista para el servicio de lotería estatal este jueves, recordando el acuerdo al que había llegado con Joseph en 1992.

“¿Me estás tomando el pelo?”, fue lo primero que le respondió al enterarse de que los ansiados 22 millones de dólares se compartirían entre ambos. “Dijimos que cuando llegara el gran premio, lo repartiríamos, así que compramos cada semana sin pensar realmente que sucedería”.

Tras el pago de impuestos, los ganadores del sueño de muchos se quedaron con una jugosa fortuna de 16.7 millones de dólares, repartidos en 5.7 millones para cada uno. Feeney, un pescador retirado y Cook, quien recientemente hizo lo mismo, tienen increíbles planes para gastar el dinero.

«Podemos perseguir aquello con lo que nos sentimos cómodos. No puedo pensar en una mejor manera de jubilarme», expresó Cook sobre lo feliz que se encuentra al haber ganado la lotería.

Esta historia ha conmovido a cientos de internautas en diversas partes del mundo y es que nos demuestra que las promesas están hechas para cumplirlas.

