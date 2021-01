Abuelito indigente devuelve billetera a su dueña desinteresadamente

Compartir Facebook

Un hombre sumido en la pobreza demostró que los valores sí que vienen de casa y es que encontró una billetera extraviada en un basurero de la calle y no dudó ni un segundo en buscar a toda costa al dueño o dueña del objeto.

Se trata de Sean Currey (57), quien se encontraba en una calle de California (Estados Unidos) iba buscando algo qué comer cuando de pronto se dio con esta sorpresa.

El hombre, preocupado por el sentir de la persona que había extraviado su billetera, buscó de muchas formas al dueño, hasta poder dar con Evelyn Topper, una anciana que necesitaba urgente sus tarjetas de crédito y de asistencia médica.

Al ser consultado sobre por qué lo hizo, Sean respondió: «Me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí si perdiera mi billetera. Sabía que esta mujer probablemente estaba fuera de sí sin saber dónde estaban todas sus cosas».

Sin embargo, no todo quedó allí y es que la familia de la señora Topper hizo todo lo posible por reunir fondos y poder apoyar al indigente tras su buena acción.

«Me atraganté y me explotaron las lágrimas, me sentí muy honrado y especial de que ellas hicieran todo lo posible por mí. Estoy trabajando tanto como puedo con la pandemia, haciendo trabajos manuales donde se ofrezca. Pero es difícil sin tener una base de operaciones. No tener refugio no es nada bueno», señaló.

