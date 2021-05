Abuelito por el que rifaron un auto para recaudar fondos logra vencer el virus

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Buenas noticias! Anciano por el que rifaron un auto para pagar el tratamiento para su sobrevivencia, logró vencer exitosamente el virus.

El adulto mayor Pablo Laura de 71 años, gracias a su yerno José Luis Espinoza quien rifó su auto para poder pagar el tratamiento de recuperación de 220 mil soles.

También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

El anciano logró vencer el virus luego de estar dos meses internado. Actualmente la familia se encuentra realizando una nueva rifa para poder pagar las terapias que requiere para reponerse de las secuelas.

El abuelito contó que en la primera rifa que se realizó en el mes de mayo, fue todo un éxito y que permitió recaudar dinero necesario para pagar su hospitalización que incluyó internamiento en cuidados intensivos.

Pero las terapias requieren de 20 mil soles adicionales con los que no cuentan, por ende se realizaría una una nueva rifa para poder pagarlo.

Esta nueva rifa tendrá un valor de 30 soles, se sortearan electrodomésticos y un balón de oxígeno.

Esta rifa se llevará a cabo el 20 de junio por el Día del Padre y menciona que el señor Pabo Segura logró regresar a casa, pero aún no puede hacer esfuerzo físico, no puede ni caminar ni hablar porque aún no se recupera totalmente.

“Hemos salido la mayoría, pero mi esposo no logró recuperarse”, comentó Carmen Vásquez de Laura, esposa del anciano.

“Lo llevamos a la clínica, encontramos una cama. Ya vamos gastando más de 220 mil soles”

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”