¡Abusos en Hollywood! Sharon Stone se destapa en libro

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Casi 30 años han pasado desde que Sharon Stone se puso a las órdenes de Paul Verhoeven para rodar la película ‘Bajos instintos’ y convertirse en la protagonista de una de las escenas más recordadas de la historia del cine: ese cruce de piernas en el que Stone aparecía sin ropa interior. Una escena en la que la actriz acaba de confesar que fue engañada.

Mira además: Tula Rodríguez agradecida con la Chinita: «Apoyaste cuando más te necesitamos»

En un adelanto del libro ‘The Beauty of Living Twice’ (La belleza de vivir dos veces) publicado por Vanity Fair USA en el que repasa algunos de los episodios más relevantes de su vida como actriz, Stone ha contado que “me pidieron que me quitara las bragas porque reflejaban la luz, pero me aseguraron que no se vería nada».

La actriz cuenta que le llamaron para ver el resultado final de la película «en una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenía nada que ver con el proyecto».

Fue en ese momento cuando comprobó cómo su vagina se veía perfectamente, momento en el que soltó una bofetada a Paul Verhoeven y se dirigió a su coche para llamar a su abogado. Stone habló con el director para hacerle saber que eso no era legal, pero finalmente aceptó que la escena viera la luz “porque era correcta para la película y para el personaje”, reconociendo que al fin y al cabo la hizo y pensó que era mejor no oponerse a que formara parte de la película.

Mira además: Jefferson Farfán recibirá grifo valorizado en 1 millón de dólares

En sus memorias la actriz habla largo y tendido sobre su vida en Hollywood, relató algunas de las experiencias de abuso que le tocó vivir como cuando directores la presionaban para que tuviera relaciones sexuales con sus compañeros de reparto.

“Uno me explicó por qué debería acostarme con mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla”, recordó Sharon.