“Acá los vamos a esperar”: Patricio Parodi advierte a ‘Guerreros Puerto Rico’ que tendrán pelea

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chico reality Patricio Parodi sorprendió a sus fans al grabar un contundente mensaje a ‘Guerreros Puerto’ advirtiendo que no al tendrán nada fácil. Sin embargo, preocupó al confesar que no está en su 100% debido a la lesión que sufrió en México.

“En realidad tengo 5 semanas, un mes y una semana para que vengan, así que acá los vamos a esperar, acá van a haber competencias de todo. Creo que no van a haber solo competencias de acá como pasó en México, sino que van a haber competencias de acá y competencias de allá”, dijo en un primer momento.

También puedes ver: Ricky Martin luce irreconocible y fans estallan en redes sociales

Asimismo, el capitán de los guerreros preocupó a sus fans al revelar que no está en su 100% de en su estado físico pues aún le cuesta recuperar de la lesión que lo marginó del duelo contra Guerreros México.

“Espero llegar a esa fecha, en realidad ya falta muy poco. Estoy en las últimas sesiones de mi terapia, ya estoy haciendo un poco de ejercicio, pero porque he tenido el músculo dormido casi un mes, entonces recién lo estoy reactivando de a poquitos, pero todavía no puedo competir porque como acá en la competencia no podemos ir de a poquitos, vamos a ir duros, me podría volver a lesionar. Entonces, esta semana es de recuperación y ya el fin de semana, si me siento bien, ya el lunes espero poder empezar a competir”, afirmó.

También te puede interesar: Diana Sánchez aconseja a Gabriela Herrera: “Es diferente tener confianza y ser arrogante”

Rosángela aconseja a Patricio y Luciana que no se preocupen por “los códigos”

Controversiales comentarios tuvo Rosángela Espinoza, al afirmar que no tendría nada de malo que Patricio Parodi inicie una relación con Luciana Fuster, ya que los dos están solteros y no tienen que preocuparse por los “códigos”.

“La vida es tan corta, es un viaje que uno lo tiene que disfrutar y eso de los códigos, qué sé yo (…) Cada uno es independiente de lo que hace con su vida, en mi caso como aquí (en EEG) no son mis amigas. O sea, sí respeto porque no podría estar con alguien que ha besado a mi amiga”, precisó.

Para ‘Rous’, sería normal que Parodi y Fuster inicien un romance: “Puede pasar. Los dos están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”. Y es que según la influencer, Flavia Laos está en el pasado del guerrerito.

“Flavia ya quedó en el pasado, me imagino que para Patricio o quién sabe. A mí siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban decía ojalá que vuelva pero creo que que esta vez como que ya no. Creo que si Patricio tenía la intención de volver con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana”, acotó la chica reality.

También te puede interesar: Ivana mostró detalles del cuarto de su pequeña Almudena quien está próxima a llegar