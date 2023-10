«Acá no se viene a aprender»: Giacomo Bocchio reafirma su postura sobre la temática de El Gran Chef

El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ se caracteriza por ser sumamente riguroso con cada uno de los participantes de cada temporada. En especial, Giacomo Bocchio, quien es un maestro en la cocina y lo demuestra en cada capítulo del programa. Ante ello, ha tenido diferencias con algunos participantes. Sin embargo, es claro que él está orientando en la preparación de cada plato. Por estos motivos, reafirmó su postura afirmando que al programa «no se viene a aprender, sino a demostrar». Conoce más detalles en la siguiente nota.

Giacomo Bocchio reafirma su postura

A través de un video en TikTok, el chef Giacomo Bocchio detalló lo que se realiza realmente en el programa ‘El Gran Chef Famosos’. Recordemos que durante las diferentes temporadas del programa, el jurado ha tenido diferencias con algunos participantes a la hora de evaluar sus preparaciones. Por ello, reafirmó que al programa no se viene a aprender a cocinar, sino a demostrar lo que uno sabe y mejorar en cada una de las etapas.

«Los he escuchado mucho hablar de venir a aprender. Pero yo les he dicho que acá no se viene a aprender, acá se viene a demostrar lo que uno aprendió. Esto es una competencia, no una escuela de cocina. Evidentemente uno aprende, haciendo uno aprende. Pero, la idea es que practiquen en su casa e investiguen en su casa», sostuvo el chef Giacomo Bocchio.

Tenso momento con Fiorella Cayo

A lo largo de las 4 temporadas de ‘El Gran Chef Famosos’, el jurado Giacomo Bocchio ha demostrado que es muy riguroso en su trabajo. También, es muy meticuloso cuando enseña o brinda consejos de cocina. Sin embargo, no todos han acatado sus tips de la misma manera. Tal es el caso de Fiorella Cayo, con quien tuvo diferencias cuando se acercó a ayudarla.