¡Acto de honradez! Hombre devuelve dinero que le depositaron por error

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una historia de Sebastián Antinelli, un joven argentino que devolvió $30 mil pesos argentinos que le depositaron por error, se volvió rápidamente viral por su noble acción.

“Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotudo…”, escribió en joven en su cuenta de Twitter, luego de devolver la considerable suma.

Un desconocido me transfirió 30 lucas por error.

Se las devolví.



Necesito que me digan que no soy un pelotudo…

— Sebastian Antonelli (@seba_antonelli) April 7, 2021

Sebastián contó que recibió un mensaje de un desconocido que le explicaba que había puesto su número de cuenta por error al momento de realizar una transferencia.

También puedes ver: Sofía quiere salir en programa de Magaly: “Tengo una conversación pendiente”

“Hola, Sebastián, necesito comunicarme con vos. Pásame un teléfono. Hice una transacción, copié tu CBU sin querer y recibiste fondos ($30.000) que te enviaron por error. Fíjate si me lo podés mandar a mi CBU”, se lee en la captura de pantalla que publicó.

Frente a este hecho, el joven creyó que se trataba de una estafa, “Yo tenía miedo de que fuera una estafa. Muchos me comentaban que hay un cuento del tío que te sacan un préstamo a tu hombre y te mandan a tu cuenta, vos los transferís y te quedas con la deuda”, explicó a un medio de su localidad.

También te puede interesar: Gian Piero Díaz vuelve a la conducción de Esto es Guerra

Luego de ponerse en contacto con el hombre, se dio cuenta que era un padre de familia que se había equivocado a la hora de realizar una operación con criptomonedas. Cuando corroboró que no parecía ser una estafa, no dudó el entregarle el dinero.

“Nunca dudé en devolverlo”, dijo el noble joven. “Al primer momento decís: ‘Wow, me cayó algo de arriba’, pero después lo pensás dos segundos y decís: tal vez lo necesitan para algo importante, no le puedo hacer esto”, agregó en conversación con Clarín.

MIRA TAMBIÉN: Sofía Franco y esposo se «disculpan mutuamente» tras escándalo