Actriz cómica declarará en proceso contra Yuca: “Espero que se haga justicia”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz cómica Clara Seminara vive fuera de Perú y dijo estar firme ante su denuncia contra Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’ tras denunciarlo por el delito contra la libertad sexual.

MIRA TAMBIÉN: Chabelita no se pica por Magaly: “No hay que traumarse si se sube unos kilitos”

Se pronuncia

Desde España, la actriz rendirá este sábado 19 de diciembre su declaración ante la Fiscalía contra ‘Yuca.

“Estaba esperando que se reactiven los procesos judiciales porque se habían parado por la pandemia. Espero que se haga justicia ante la demanda que interpuse hace más de un año”, comentó para un diario local.

MIRA TAMBIÉN: Ivana Yturbe y Beto Da Silva quieren ser papitos de una vez

El caso

Recordamos que Clara Seminara denunció pública y penalmente a ‘Yuca’, Enrique Espejo, por tocamientos indebidos durante una grabación donde ambos participaban.

Después que el caso sea público, la humorista dejó dicho programa, mientras que Enrique Espejo se mantuvo hasta el inicio de la pandemia.

MIRA TAMBIÉN: La ‘Negrita’ Angie Arizaga dejaría EEG por problemas de salud

FIRME EN SU DENUNCIA

La actriz cómica hace un tiempo dio unas fuertes declaraciones sobre este caso. En ese entonces se refirió así: “¿Miedo? Le tengo asco, es muy sin vergüenza. Él sabe que me toco”.

Clara manifestó que si tiene que volver a Perú para tener un careó con el integrante de ‘El Wasap de JB’ lo va a hacer y afirmó que ‘Yuca’ siempre se victimizó.

“Lo que no entiendo es porque después de un mes se le antoja demandarme. A mí se me juzgó por denunciar después de meses, ¿a él lo van a aplaudir? (…) lejos de ganar dinero como dicen yo solo he gastado, queda claro quien busca dinero”, dijo en aquella ocasión.

Finalmente, Seminara comentó que el karma existe y que el tiempo se encargara. Además, exhortó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato.

“Todo da vueltas. Algún día las cosas cambiarán en el Perú y que no nos quedemos calladas sirve. Así tengamos que pasar por todo (los ataques) lo que yo pase”, indicó.

También te pude interesar: