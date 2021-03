Actriz Mayella Lloclla dice estar orgullosa de su apellido quechua

Compartir Facebook

En una entrevista para un medio local, la popular ‘Fiorella Berrospi’ en la novelas ‘Dos hermanas’ dio a conocer que se siente más orgullosa que nunca de su apellido quechua y no tiene problema en decirlo.

En un inicio dio su opinión sobre el personaje y aludió que: “Fue muy complicado para mí porque no insulto, agredo, califico. Sé que es un personaje, no soy yo. No creía que una persona profesional, con estudios, pudiera comportarse de esa manera, pero en las noticias vemos que sí existen”.

Asimismo, añadió que en algún momento la piropearon, pero no tuvieron reparos en criticar su apellido solo por ser quechua.

“Una vez en mi fanpage me comentaron que era guapa, que tenía un lindo nombre, pero lo que la malograba era mi apellido y un montón de insultos más. Yo estoy recontra orgullosa de mi apellido, que es quechua. Mi nombre, Mayella, es italiano y significa ‘manzana silvestre’, y Lloclla es quechua y en algunos lugares quiere decir ‘manantial’ y en otros ‘huaico’, arraso con todo», añadió entre risas.

Mayella señala no haberse sentido discriminada por su apariencia física y que, por el contrario, está muy orgullosa de sus rasgos.

“En mis redes sociales siempre me preguntan si alguna vez he sido discriminada porque me veo bien peruana o me dicen que parezco de la sierra o la selva. Nunca me he sentido discriminada por eso, me siento recontra orgullosa de que me califiquen así, amo al Perú”,

