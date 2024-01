Así fue la llegada de Sergio Tarache al Perú donde será condenado por feminicidio

Sergio Tarache el responsable de la muerte de Katherine Gómez llegó finalmente al Perú para ser condenado por su delito catalogado como feminicidio.

El criminal fue extraditado desde Bogotá donde fue capturado en abril del año pasado el avión en el que llegó al país llegó a las 5 de la tarde al aeropuerto de tarapoto el día de ayer.

Exigen justicia

La madre de la víctima Cinthia machare se encontraba en la capital liderando una movilización para que el poder judicial le interponga al asesino la cadena perpetua por haber asesinado a su hija.

Como se sabe este crimen dejó al país conmocionado por la crudeza de los actos de Sergio Tachare ocurrido el 18 de marzo del 2023 en el centro de Lima.

El sujeto había huido a Colombia por Ecuador después de que los medios publicaran las pruebas donde Sergio ataca a la joven con combustible y luego le prende fuego.

La madre de catering ha exigido justicia desde aquel día e incluso ha hecho un pedido Dina Boluarte para que el criminal reciba todo el peso de la ley.

"Que el pueblo peruano me cumpla a mí porque de verdad ha sido un caso muy indignante. A él le corresponde la cadena perpetua y esa es la condena que tienen que fijarle. (...) Yo, como madre, les pediría que hagan lo más rápido posible porque es muy doloroso todo esto para mí. Es retroceder cada momento y cada instante que viví cuando mi hija pasó por todo esto. La verdad que les pido celeridad, que lo hagan lo más rápido posible, para que acabe esta pesadilla", afirmó la madre a un medio local.

Sin remordimiento

Cómo se recuerda tras ser capturado en Colombia Víctor Revoredo jefe de la división de homicidios viajó hasta el país colocho para hacerle unas cuantas preguntas al criminal Sergio Tarache.

Para sorpresa de muchos el feminicida aseveró que iba a colaborar todo lo posible, sin embargo, hace pero que no es una bandeja de plata.

"Eso no fue planeado las cámaras están ahí. Ella de verdad me llevó a lo que hice, nosotros terminamos al mediodía eso no fue en la noche", dijo el asesino.

A pesar de que confesó su crimen Tarache reveló que le enviaron un mensaje a su madre diciéndole que la ama y que lo perdone pues ella no tenía nada que ver en esto.



Finalmente, le pidió a las autoridades que le facilitaran un cepillo de dientes como si la muerte de Katherine no hubiera sido un acontecimiento de su importancia.

"Yo la maté", confesó el asesino.

Además, afirmó que consideraba Katherine una mujer muy hermosa de acuerdo a lo que le dijo el oficial quién le mostró la fotografía de la víctima.

"El asesino de mi hija tiene que saber que el Perú está conmigo que Katherine no está sola y que voy a luchar hasta que él pague por lo que le hizo", dijo la madre de Katherine.

Si bien es cierto se ha logrado un buen avance con la llegada de Sergio al Perú empieza otra batalla para que el responsable de la muerte de la joven de 19 años reciba la condena máxima por sus actos.