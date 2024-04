Dina Boluarte asegura que gobernador de Ayacucho le prestó relojes Rolex: "Acepté por querer representar bien a mi país"

La presidenta Dina Boluarte hizo una declaración importante hoy. Resulta que está siendo investigada por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones. ¿La razón? Bueno, por unos relojes de lujo Rolex que obtuvo de alguna manera.

Dina Boluarte dice que los relojes Rolex se los prestó gobernador de Ayacucho

La presidenta Dina Boluarte acaba de hacer una confesión que está dando de qué hablar. Resulta que está siendo investigada por unos relojes de lujo Rolex que, según ella, le prestaron.

"Contesté durante cinco horas las preguntas de la Fiscalía de la Nación. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo, Wilfredo Oscorima, me los haya prestado", dijo Boluarte.

Según Boluarte, aceptó el préstamo tal vez para representar bien a su país. " El ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptarlos, pero ya los he devuelto. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas", explicó.

Boluarte también aclaró que no fueron "regalos" del gobernador Oscorima y desmintió otras acusaciones sobre las joyas que usa. "Dijeron que uso una pulsera Cartier: esta es una pulsera de bisutería y la uso de forma pública y transparente", afirmó.

"Dijeron también [que uso] un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas de marca Van Cleef de 70 mil dólares. Esto es falso. Ambos son de la marca Unique", añadió.

Además, la presidenta dio explicaciones por las joyas que utilizó. "Dijeron también [que uso] un juego de collar de oro blanco de 60 mil dólares, estas joyas son de plata y son los mismos que uso en todos mis eventos públicos", comentó.

"[Se me atribuyó] un anillo de oro con piedra preciosa color rojo de 16 mil dólares. Lo que dijeron es falso. Esta es una sortija que he utilizado públicamente y es bisutería fina", continuó.

¿Pero que dice el gobernador Oscorima?

Boluarte explicó que tardó en hacer esta declaración pública porque su abogado le recomendó primero responder ante la autoridad competente y luego dirigirse al país.

"Esperan saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", reiteró.

Por su parte, un día antes de las declaraciones de Boluarte, el abogado de Oscorima negó que el gobernador haya regalado o prestado algún Rolex a Boluarte. Sin embargo, la versión de Boluarte contradice esto.

"No, no está admitida", dijo cuando se le preguntó si había una posibilidad de que Oscorima le haya prestado algún Rolex.

El Congreso, por su parte, ha desestimado dos mociones de vacancia presentadas contra Boluarte. A pesar de las críticas y dudas, Boluarte ha dejado claro que no piensa renunciar.

Así que, en resumen, Boluarte ha reconocido que recibió los relojes Rolex en calidad de préstamo de Oscorima. Esto arroja más luz sobre la situación, aunque algunas preguntas aún quedan sin respuesta.