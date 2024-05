Elvis Miranda: Policía que estuvo preso por abatir a delincuente será llevado a juicio por homicidio

La acusación fiscal busca el encarcelamiento del oficial de policía Elvis Miranda Rojas por presunto homicidio culposo, luego de que le quitara la vida a un delincuente durante una intervención hace cinco años en Piura. Mientras el Ministerio Público insiste en la responsabilidad del agente, voces del Instituto de Defensa Legal Policial argumentan que el caso debería haber sido archivado al concluir la investigación.

El 13 de enero de 2019, el oficial de policía Elvis Miranda Rojas disparó contra Juan Carlos Ramírez Chocán durante un intento de robo. Poco después, el suboficial fue arrestado y enviado a prisión en el penal de Piura (anteriormente Río Seco). Durante la audiencia de prisión preventiva, se reveló que el agente utilizó su arma reglamentaria cuando el delincuente, mientras escapaba, pareció estar alcanzando un arma. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fiscalía pide 3 años de prisión para Elvis Miranda

Después de cinco años desde el suceso, el caso vuelve a afectar la tranquilidad de Miranda Rojas. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla optó por acusarlo de homicidio culposo y el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, tras el control correspondiente, aceptó la solicitud.

Por consiguiente, está programado que el juicio contra el policía se lleve a cabo el 11 de septiembre. El Ministerio Público está solicitando una pena de 3 años de prisión efectiva y una indemnización de 50.000 soles a favor de los sobrevivientes de Ramírez Chocán. Cuando se decretó la prisión preventiva para Elvis Miranda, la población en todo el país manifestó su desaprobación hacia lo que percibían como una medida injusta y demandó su liberación.

Tanto el expresidente Martín Vizcarra como el Ministerio del Interior brindaron su apoyo al agente, y este fue liberado mediante un habeas corpus. El 30 de marzo de este año, Elvis Miranda recibió la sorprendente notificación sobre la fecha para el inicio del juicio en su contra.

Su dedicación a su trabajo no solo le ha llevado a enfrentar un proceso penal que lo perturba periódicamente, sino que también tuvo que abandonar a su familia y su ciudad natal, Piura, para trasladarse a Lima y asegurar su seguridad. Ahora, se ve acosado por la preocupación de una posible condena.

Madre del agente de la PNP se quiebra

Ante este nuevo proceso penal, la madre del agente de la PNP Elvis Miranda se quebró, pues busca justicia para su hijo. Además, pidió el respaldo necesario para los agentes policiales cuando se ven involucrados en casos como este. Hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y respalden a los agentes policiales.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La madre de Elvis Miranda, el policía que abatió a un delincuente en 2019 en Piura, se quebró en declaraciones a Exitosa luego que se conociera que la Fiscalía pide 3 años de prisión efectivos para su hijo, aparte del pago de 50 mil soles. "Se me acaba la... pic.twitter.com/ccnYivqpId — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2024

"Pido el respaldo necesario para ellos cuando se ven inmersos en esas situaciones. Los delincuentes están mejores armados que la policía. A ellos protéjanlos, respáldenlos, no los acusen, no los manden presos por hacer su trabajo. Como madre yo se los pido. Solamente de imaginarme que mi hijo nuevamente vuelva a la cárcel se me acaba la vida", sostuvo la madre del suboficial Elvis Miranda.