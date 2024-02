Informan del estado de salud actual de Susana Baca: "Está muy delicada y médicos hacen su mejor esfuerzo"

La maestra Susana Baca se ha convertido en una leyendo en la música peruana y ganadora de grandes premios internacionales. Ahora, la cantante no se encuentra bien de salud y fue internada en el hospital, su esposo informó sobre su actual estado de salud por redes sociales.

¡Comunican sobre su actual estado!

En un comunicado publicado en sus redes sociales de Susana Baca, su esposo Ricardo Pereira informó del estado de salud de la cantante. Primero, agradeció las grandes muestras de afecto, empatía y solidaridad que han recibido durante todo el tiempo.

Luego, contó que la artista peruana es atendida en el Hospital Edgardo Rebagliati y no se encuentra estable: "Susanita está muy delicada, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

"El cuerpo médico hace los mejores esfuerzos para su recuperación. Susana tiene achaques del tiempo y enfermedades nuevas e insospechadas", fue agregando en el comunicado para todos sus seguidores.

Después, añadió que tienen mucha fe y esperanza de poder reponerse de estos momentos difíciles: "seguiremos siendo lo que siempre hemos sido; un sentimiento vivo como el que ustedes nos dejan sentir y como ha sido esta emoción en nuestra historia".

Finalmente, el esposo de la cantante peruana anunció que seguirá comunicando sobre la evolución de Susana Baca. Solo él estará autorizado para cualquier información y no se distorsione ninguna noticia sobre su salud. "Por respeto a una gran mujer como Susana, quisiera que estas no se distorsionen y sean llevadas a escenarios no reales", aclaró.

¡Susana Baca viene luchando hace tiempo!

El último 14 de febrero, Susana Baca informó a sus seguidores que se encontraba casi 40 días aislada. Agregó que no se encontraba bien y que inicialmente había ingresado por una infección, pero todo se complicó.

Aún así, la cantante expresó todo su cariño y amor por el Día de la Amistad y el Amor a sus seguidores. Ella comentó que la ilusión de está celebración le da mucha fortaleza,

Reacción de los seguidores

Muchos de sus seguidores enviaron todo su apoyo a Susana Baca y su familia. Todos comentaron que esperan su pronta recuperación y le envían muchas muestras de cariño, a través de los comentarios en sus redes sociales.

"Nos unimos en una oración por tu salud, querida Susana", "Mucha fuerza querida Susana Baca! Recupérate pronto que nosotros, tu público te estamos siempre esperando con mucho amor", "Fuerzas Susanita hermosa, desde aquí te enviamos full energías", "Todo nuestro amor para ustedes Ricardo. Acompañándolos en oración. Susanita bella, estamos aquí pendientes de ti, enviándote mucha luz y fuerza".