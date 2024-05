Joven denuncia que conductor de taxi intentó doparla rumbo a Ate: "Gracias a Dios pude escapar"

El pasado domingo, una joven experimentó uno de los momentos más aterradores de su vida al usar un servicio por aplicativo. Isabel Mechan compartió en sus redes sociales una denuncia alarmante, acusando a su conductor de intentar doparla durante el trayecto a su hogar en Ate.

Joven denuncia que conductor intentó doparla

En un relato que conmovió a las redes, Isabel Mechan, una joven usuaria de Uber, compartió una aterradora experiencia que vivió el pasado domingo por la noche cuando tomó un servicio de transporte que, según afirma, casi termina en tragedia. Isabel, temiendo por su seguridad, decidió hacer pública su historia para alertar a otros usuarios sobre los riesgos potenciales.

El incidente comenzó alrededor de las 11:46 de la noche cuando Isabel abordó el vehículo de un conductor identificado como Manuel Giancarlo. "Cuando abrí la puerta, lo primero que me sorprende es encontrar dinero en el asiento trasero... Él decidió bloquear las ventanas y proceder con el viaje", relató Isabel en una publicación de Instagram que ha captado la atención de miles de usuarios.

Denuncia de pasajera de Uber. (Foto: Captura de pantalla)

La situación se tornó más sospechosa cuando Isabel comenzó a oler algo similar a cloro, lo que le provocó dolor de cabeza y mareos: "De un momento a otro empecé a sentir un olor parecido a cloro, al inicio no me alarme, pero cuando cerró su ventana me asusté, el olor era cada vez más fuerte", describió.

Isabel mantuvo comunicación constante con su pareja a través de WhatsApp, compartiendo la ubicación y la placa del Uber. Alertada por la actitud del conductor y las condiciones dentro del vehículo, decidió pedir ayuda: "Yo estaba asustada, le dije que esté atento, que las ventanas estaban cerradas y pese a que le pedía que las abra, él no lo hacía. Me respondía de manera absurda, decía que no las bajaba porque la Policía lo pararía".

La joven finalmente encontró una oportunidad para escapar cuando el auto se detuvo en un semáforo en rojo. "Aproveché que tuvo que reducir la velocidad por un semáforo en rojo para poder salir del auto en plena Panamericana, felizmente no había muchos carros y pude correr sin que me atropellen", compartió aliviada de haber podido huir de una situación potencialmente peligrosa.

Conductor responde en redes

El conductor, por su parte, ha respondido a las acusaciones a través de un comentario en Facebook, negando los hechos descritos por Isabel: "Me sorprende lo indicado por la señorita, a la que solo la he visto una sola vez. De todo su relato, el 80% es totalmente falso, yo mantengo mi auto limpio y a veces por seguridad bloqueo las lunas por las zonas peligrosas", declaró Manuel Giancarlo.

Conductor se defiende. (Foto: Captura de pantalla)

Este incidente ha levantado un gran debate en redes sobre la seguridad en los servicios de transporte por aplicación y la vulnerabilidad de los usuarios, especialmente de las mujeres. Mientras tanto, Isabel espera que su denuncia sirva para prevenir futuros incidentes similares y asegura que Uber aún no ha dado una respuesta definitiva a su caso.