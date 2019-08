Acuchillan en el pecho a joven padre y culpan a su ex pareja

GIANCARLO ANDÍA

Un joven padre de familia fue asesinado de una puñalada en el pecho luego de viajar con su hija de dos años y su expareja de Lima a Mala. La familia de Saúl Josué Espinoza Huamán, de 25 años, exigió que se investigue el crimen, porque no descartan que personas allegadas a la exconviviente tengan que ver con su muerte.

TRÁGICO FINAL

Luego de pasar el fin de semana con su pequeña, Espinoza tendría que haber embarcado a su niña y a Lizeth Carrión en Atocongo, pero algo le hizo tomar la ruta a Mala.

“Creemos que ella le dijo algo para que viaje hasta allá. Él ya había sido amenazado dos veces de muerte por los familiares de ella. Adoraba a su pequeña pero se cuidaba bastante porque pensaban que quería llevarse a la bebé”, expresaron dos hermanos de la víctima.

Según las primeras informaciones, el hombre llegó a Mala cerca de las 8 de la noche del sábado. Unos minutos después, un sujeto bajó de una moto y sin mediar palabras le clavó un cuchillo a la altura del lado derecho del pecho.

“Corrió para salvarse pero se desvaneció en la mitad de calle. Lo llevaron a la posta de Mala. Sin embargo, se dispuso su traslado al hospital de Villa El Salvador. Murió camino a Lima”, contaron los deudos.

SE CONTRADICE

Para la familia del joven, que también estudiaba Enfermería, Lizeth les debió avisar ni bien ocurrió el ataque. “La llamamos varias veces pero no contestaba. Cuando lo hizo, primero nos dijo que estaba mal. Demoró en contarnos que ya estaba muerto”, revela Fritz Carrión, que dijo haber hablado con un hombre que le mencionó fríamente que su hermano tenía un cuchillo clavado en el pecho y que preparen a su mamá para lo peor.

Agentes policiales de Villa El Salvador intervinieron a Lizeth, al encontrar contradicciones en su testimonio. “Primero contó que no tenía su celular a la mano, luego que sí. También refirió que no estuvo con él. A Saúl no le robaron ni su dinero, ni sus dos celulares. Lo mataron de frente”.

EL DATO

Al cierre de edición, la investigación pasó a Mala para que se aclare la muerte de Saúl Espinoza.