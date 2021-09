Compartir Facebook

Una mujer contó en TikTok el incómodo momento que pasó cuando acudió al ginecólogo. La joven aprovechó el espacio para denunciar los malos tratos que recibió del parte del doctor.

La joven comentó indignada que el médico le dijo: “Che, pero vos estás muy gorda”. En ese instante ella se sintió discriminada.

Vale decir que Candela trabaja como modelo ‘plus size’, pero jamás imaginó recibir el trato de parte del personal médico.

“Me tira un papel y lo único que decía era ‘nutricionista’. Vos andá a la nutricionista y vas a ver cómo te cambia la vida”. “La única manera de que baje de peso sería si me hace mal a la salud, pero yo estoy bien de salud, no tengo nada”, dijo la joven.

El video se viralizó rápidamente y usuarios no dudaron en mostrarle su apoyo. “No me ofendió, mi molestia fue que me haya derivado al nutricionista sin hacerme los estudios pertinentes. Lo que me shockeó fue la forma, me interrumpió y sentí la falta de respeto. Me había pasado en otras ocasiones, como por ejemplo que me duela el oído y me digan que baje de peso”.

Joven busca ‘chamba’ para su novia gestante porque a el le duele la cabeza para trabajar

Un jovencito que está a vísperas de ser padre publicó a través de sus redes un mensaje para todo aquel que sepa de algún trabajo para su enamorada quien tiene 3 meses de gestación y quiere trabajar.

Por si fuera poco no solo causó indignación en las redes el pedido laboral sino que el joven escribió que el no podía trabajar ya que tiene calor y le duele la cabeza desatando las críticas de miles de usuarios la no ser un hombre responsable con un bebé en camino.

Edgar Alexis, natural de Coahuila de Zaragoza, en México, publicó dos fotografías junto a su pareja, una joven en estado de gestación. De acuerdo al post, la joven tenía tres meses de embarazo y aún no tenían ningún artículo para su bebé.

“Hola amigos, les quiero pedir un favor lo que pasa es que ya tengo un rato sin trabajo y mi novia está embarazada (tiene 3 meses) como no tengo trabajo, no le he comprado cosas esenciales para cuando nazca y quería pedirles de favor, si conocer algún trabajo donde acepten embarazadas, se los agradecería mucho”, se lee en el post de Facebook.

Después de haber recibido miles de críticas e insultos por el indiferente pedido el joven se disculpó y dijo que si tiene trabajo y que su novia no estaba embarazada todo se trató de una simple broma en sus redes.

