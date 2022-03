Acusan a Andrea San Martín y Sebastián de drogarse

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La guerra entre Andrea San Martín y Juan Víctor, no tienen cuando acabar, y es que la exsuegra de la ojiverde publicó audios, videos y mensajes que probarían que la joven influencer consume marihuana. Según Doña Alicia, en estos videos se pueden apreciar los instrumentos para consumir marihuana, así como restos de la droga verde sobre un estante, aparentemente, al interior de la casa de la ojiverde.

También puedes leer: Lourdes Sacín arremete contra Jorge Pozo: “alguien que solo puso su esperma”

“Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas. De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela”, se lee en la leyenda del video que compartió la madre de Juan Víctor. Por si fuera poco, Doña Alicia publicó una conversación de Instagram de Andrea San Martín con un desconocido usuario al que le revela que ‘tiene que fumar para estar tranquila.

También puedes leer: Poder Judicial determina el pago de 2600 dólares de Andy Polo para sus hijos

“Escúchame, toda mi tarde me la he pasado como que ‘freeeesh’. He descubierto que tengo que fumar para estar tranquila, no sé en verdad (risas)”, se le escucha decir a Andrea San Martín.

“¿Fumar qué? Es que acá fumar le dicen a fumar hierba”, escribe el usuario, a lo que Andrea dice: “Sí, pues (fumó marihuana). El ‘pucho’ (cigarrillo) no me pondría así”.