El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado, nuevamente, de haber agredido sexualmente a una joven modelo en 1997. En ese entonces, el multimillonario tenía 51 años y la mujer de apenas 24 sintió como si hubiese sido ultrajada.

Se trata de la exmodelo Amy Dorris, quien salió del anonimato para acusar públicamente a Donald Trump de haberla agredido sexualmente, situación que la dejó totalmente asqueada y con sensación de haber sido ‘violada’.

La exmodelo dio una entrevista exclusiva para el periódico The Guardian de Inglaterra, donde Amy contó que estaba en el palco VIP de un torneo en Nueva York, cerca del baño, cuando de pronto se acercó Trump la tarde de un 5 de setiembre.

«Me metió la lengua en la garganta mientras lo rechazaba. Entonces me apretó más, puso sus manos sobre mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo», contó la mujer para las cámaras, mientras argumentaba lo difícil que era para ella intentar salir de allí.

«Me atenazaba y no podía soltarme. No sé cómo se llama cuando le metes a alguien la lengua hasta la garganta, pero la empujé con mis dientes. Yo la empujaba y es posible que le hiciese daño en la lengua», agregó poco después en medio de una lucha que no podía ganar. «Estaba atrapada por su abrazo, no podía salir».

HACE CUATRO AÑOS DIO A CONOCER SU HISTORIA

Se sabe que la denuncia se hizo pública en 2016 y, debido a que Amy es madre de dos niñas en la actualidad, siente que debe ser un ejemplo para ellas y enseñarles qué cosas no deben suceder.

«Ahora lo que siento es que mis hijas están a punto de cumplir 13 años y que es importante que sepan que no hay que dejar que nadie te haga nada que no quieras», dice. «Prefiero ser un ejemplo a seguir, que vean que no me quedé callada, que me enfrenté a alguien que hizo algo inaceptable», precisó.

