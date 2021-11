¡ADIÓS ‘PIPI’! Gian Piero Díaz se despide de Esto es Guerra

Compartir Facebook

El conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González dio la noticia confirmada de su salida de Esto es Guerra e incluso ya estarían buscándole reemplazo.

Lo que ya se venía rumoreando semanas atrás por fin se hizo público, pues el muy querido e hilarante conductor de Tv Gian Piero Díaz se iría a trabajar a otra casa televisiva.

“Gian Piero Díaz deja la conducción de Esto es guerra y me dejó de hablar como si fueran rumores, yo sé lo que estoy diciendo. Cuando Rodrigamus habla es porque fuego trae”, manifestó el comunicador en su programa Amor y fuego.

Y es que hasta el momento Gian Piero no habría dado ninguna señal de que no continuaría en el programa de competencia por lo que los rumores de su salida no eran tan fuertes hasta que lanzó la ‘bomba’ ‘Peluchín’.

Por su parte Rodrigo evitó mencionar a que casa televisiva se iba Gian Piero pues según indicó entre risas si revelaba su nuevo trabajo lo echaban de su programa.

“Gian Piero se va a otro canal de televisión, por el momento no puedo decirlo todavía, porque me echan (risas)”, agregó el compañero de Gigi Mitre.

Por otro ladeo se rumoreo que Gian Piero volvería al as filas de ATV para la otra temporada de Combate programa que le dio la fama pues era dupla con Renzo Schuller.

El nuevo conductor de EEG

Asimismo, los productores de Esto es Guerra no pierden el tiempo ya que estarían evaluando quien podría asumir su rol junto a Johana San Miguel.

Siendo uno de los más sonados Erick Elera quien estuvo a cargo de la conducción algunos días por la ausencia de Gian Piero, el actor ha sabido desenvolverse en el área de conducción y adaptarse de una manera positiva ya que el público lo aclama.

Como se recuerda el recordado ‘Niño con cara de pez’ ya tiene experiencia conduciendo programas siendo uno de los más recordados «Very Verano» el cual compartió conducción con Nataniel Sánchez.

Otro de los nombres sería Mathías Brivio pero sería poco probable ya que trabaja para otra casa televisora y ya tendría contrato con otro programa de entretenimiento.

Finalmente, estaría Yaco Eskenazi por su experiencia en el programa reality y porque se desenvuelve bastante bien en la conducción.