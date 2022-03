Administrador de cebichería chanca a Dalia: “¡Hay un horario de trabajo!”

Compartir Facebook

El administrador de la cebichería que contrató a Dalia no dudó en chancarla por su tardanza en el primer día, además explicó qué sanción debería recibir.

Dalia Durán sigue causando polémica por la tardanza de casi dos horas que tuvo en su primer día de trabajo. El programa ‘Amor y Fuego’ reveló unas declaraciones del administrador durante la ausencia de Dalia.

Y es que ‘Juancha’, el administrador del restaurante, no podía creer que luego de que ella aceptó el trabajo no llegue a su primer día. El administrador incluso explicó que había muchas chicas postulando para el puesto que tiene Dalia, y se tuvo consideración con ella, por lo que estaba más que enojado con lo ocurrido.

“Cuantas chicas que quieren trabajar pero las hemos dejado en stand by por atenderla a Dalia pero lamentablemente no se hace presente Dalia… Entonces lamentablemente yo creo que hasta acá queda todo… Ya le hemos aceptado el sábado pasado que no pudo venir a trabajar y ahora… hay un horario de trabajo”, dijo ‘Juanacha’ bastante enojado.

Incluso, el administrador le reveló al programa que en su local las tardanzas no se aceptan y cuando ocurre una, se hace una sanción hacia la persona. “Descuento o a veces los regresan a su casa”, explicó ‘Juanacha’ que era la sanción sobre los tardones.

La cubana sorprendió a más de uno al tomarse a la broma la tardanza de casi dos horas que tuvo en su primer día de trabajo y hasta se rio de la situación.

Dalia Durán se puso nuevamente como blanco de críticas al llegar alrededor de dos horas tarde en su primer día de trabajo en una cebichería. El programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes de lo que fue el primer día de Dalia y la llenaron de críticas.

Y es que en uno de los clips, uno de los clientes de la cebichería le preguntó a Dalia a qué hora finalizaba su jornada de trabajo. “¿Acá hasta que hora chambeas?”, se escucha decir al cliente.

Dalia decidió aprovechar esa pregunta para burlarse de la tardanza de casi dos horas que tuvo y dijo que se quedaría una hora más de su jornada normal. Ella tendría que terminar de trabajar a las 5 de la tarde, pero se quedó una hora más y dijo que esa hora la “regaló”.

“Hasta las 5, bueno, una hora voy a regalar porque he llegado tarde”, dijo Dalia y se carcajeó. Los clientes no lo podían creer y le dijeron lo siguiente: “¡Regalar todavía! Ay, Dalia, tu sí que…”.

