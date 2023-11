¡Admirable! Historiador muestra el museo que abrió en su casa de Comas y pide apoyo del estado para financiarlo

El denominado “museo más humilde del mundo” se encuentra en Collique y el fundador es Enrique Niquín. Él ha dedicado casi la mitad de su vida a estudiar detenidamente la historia de los Colli, un pueblo de guerreros que dominó el río Chillón. A pesar de no haber terminado la secundaria ni estudiar en la universidad, este gran arqueólogo autodidacta ha escrito tres libros, descubierto 22 vestigios y edificado su propio museo en casa.

El museo más humilde del mundo está en Collique

Su pasión por la historia y descubrir secretos de nuestras culturas pasadas es algo que Enrique Niquín ha tenido claro desde niño. Él heredó este gusto por su abuela, quien le permitió expandir sus conocimientos sobre la cultura norteña. Además, al escuchar las historias de dioses, leyendas, antiguos guerreros y diferentes formas de vida, se interesó aún más. Incluso, su apellido ya conlleva una gran responsabilidad, pues Niquín proviene de la palabra ‘ciequich’, que en la lengua de los antiguos mochicas, significa «gran señor».

Por otro lado, Enrique Niquín detalló que al mudarse a Collique en 1965 quedó totalmente asombrado. A donde sea que miraba se encontraba con lomas, huacas y gran vegetación. Ante ello, decidió investigar las condiciones geográficas del lugar encontrando los restos arqueológicos que aumentaron su interés.

«Encontré 24 sitios arqueológicos, dos santuarios, tres bosques de rocas y muchas huellas de manos gigantescas. Yo no he estudiado en una universidad, pero por el mero gusto de descifrar esos misterios he hecho informes y poco a poco he ido construyendo una historia, la historia de los colli», contó el arqueólogo.

¿Dónde se ubica?

Gracias a las redes sociales, este humilde e interesante lugar se ha viralizado rápidamente y también llamó la atención de muchos usuarios. Por ello, el Museo de los Colli está ubicado en el distrito de Comas, en el pasaje Libertad, lote 5, manzana LL, en la 3ra zona de Collique. Además, su horario es de lunes a domingo desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Cabe resaltar que el Museo de los Colli abrió sus puertas en 2003 y desde entonces ha hecho historia. Enrique Niquín se ha encargado de promover y dar a conocer las riquezas de esta cultura.

De igual forma, tienen una página de Facebook «Museo de los Colli» en donde se indica que las entradas están a tan solo S/ 2. Este monto significativo contribuye a que dicho espacio que promueve la cultura pueda seguir funcionando. Cabe resaltar que a los 72 años, el fundador de este humilde museo ya empieza a sentir el cansancio propio de la edad. Sin embargo, no piensa dejar su pasión más aún con la oferta reciente de la Municipalidad de Comas, la cual lo contrataría para gestionar proyectos culturales. De esta forma, Enrique Niquín espera seguir promoviendo más nuestra historia, pues a lo largo de todo este tiempo, personas como él es lo que nuestro Perú más necesita.