Adolfo Aguilar arremete contra los críticos en Internet: «El peruano no aplaude el éxito ajeno»

Adolfo Aguilar, el querido conductor de televisión, no dudó en criticar la actitud de los peruanos frente al éxito de sus compatriotas. Además, habló su reciente participación en una película de Spider-Man. Te contamos todos los detalles.

¿Qué dijo Adolfo Aguilar?

El conocido conductor de televisión de programas como «Yo Soy», «La Voz» y actualmente «¿Cuál es el verdadero», Adolfo Aguilar no se guardó nada en su reciente participación en el podcast ‘Kuuu’. Además de contar anécdotas de su carrera y romances, soltó una bomba al afirmar que, según él, los peruanos son envidiosos cuando se trata del éxito de sus compatriotas en el extranjero.

Durante la charla con Giancarlo Cossio, Aguilar expresó su opinión sobre la internacionalización de peruanos como Nicola Porcella, Milett Figueroa y Shirley Arica. Señaló que, ante el éxito, todos reciben fuertes críticas en redes sociales.

«El peruano es envidioso. A mí, que me digan lo que quieran, el peruano, nosotros somos envidiosos. No nos gusta que al compañero le vaya bien y si le va bien, le envidiamos, nos molesta (…) Hay algo ahí en el psiquis del peruano que no le permite aplaudir el éxito ajeno», afirmó Aguilar de manera contundente.

Adolfo no dudó en ejemplificar su punto de vista mencionando el caso de Emanuel Soriano, quien fue criticado por celebrar su participación en Netflix, a pesar de no obtener un papel protagónico.

Sueño cumplido: película de Marvel

Sin embargo, Aguilar también compartió una noticia positiva: su participación en la película de Spider-Man a través del Spiderverso. Relató cómo Sony Pictures se puso en contacto con él para formar parte del proyecto y cómo, a pesar de los desafíos, se emocionó al lograrlo.

«Te obligan a tener un acento neutral y engolar la voz para que vaya pareja en torno a los demás personajes… hicimos una prueba y lo enviamos, pero ellos notaron un ruido que venía de una construcción que estaba a cuatro cuadras… Conseguimos otro lugar y se hizo el ensayo con el director de casting del doblaje en español. Todo quedó ok», reveló con orgullo Aguilar.

Para Adolfo Aguilar, ser parte de Marvel no solo es un logro profesional como actor de doblaje, sino también un sueño cumplido de su niño interior, que siempre ha sido fanático de Spider-Man.

«Los que me conocen, saben que Spider-Man es mi superhéroe favorito y que tengo un montón de muñecos y de juguetes sobre este arácnido. Y no puedo ser más feliz de haber sido elegido por Sony Pictures para ser parte del Cast en español de la película de Spider-Man», compartió emocionado en sus redes sociales.

Aguilar concluyó: «Ahora es ahora si puedo decir que hice uno de mis sueños realidad. Sigamos soñando que porque yo nunca imaginé que podía ser posible».