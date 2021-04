Adolfo Aguilar confiesa que pasó por depresión tras encierro

Compartir Facebook

Adolfo reveló que estar encerrado en casa durante la pandemia le causó ansiedad, lo que conllevó a entrar en una depresión que tuvo que ser tratada.

El conductor comentó el momento difícil que pasó durante la cuarentena. El presentador de Yo Soy confesó que le generó ansiedad que luego le provocó depresión.

“El encierro, la incertidumbre, el no poder hacer muchas cosas que antes con libertad podíamos hacer, generó una situación de disconformidad en mí. Me di cuenta que no tenía el control absoluto de nada y andaba viviendo en ansiedad, lo que me provocó una depresión.

Como bien sabemos, el actor tuvo una fuerte discusión con Katia Palma, reconoció que le tomó un tiempo reconocer que padecía de depresión y no sabía a qué se debía su cambio de ánimo.

“Era muy complicado para mi entender que no tenía el control de nada, me podía enfermar en cualquier momento, no podía trabajar y hacer nada”

“Los síntomas van como que primero no te quieres levantar y sientes que no hay solución y te pone en una situación fatalista, pero la clave es que no tienes el control de las emociones”

Adolfo Aguilar dedica un tierno mensaje a Karen

El conductor decidió festejarlo con un mensaje conmovedor para su amiga, a través de su cuenta de Instagram. Ellos se conocieron cuando eran parte del programa “El último pasajero”

“Karen es la mejor compañera de escenario que pudo haberme dado la vida. Te amo. Es hermosa, altísima, talentosa. Pero además es extremadamente divertida y goza de una humildad única.

