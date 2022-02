Adolfo Aguilar se confiesa sobre la homosexualidad: “No lo aceptaba, yo no quería ser así”

Compartir Facebook

El conductor de televisión contó los duros momentos que vivió internamente cuando se dio cuenta de que era homosexual y no quería aceptarlo.

El conductor de televisión dejó a más de uno asombrado por su revelación de que es homosexual. Adolfo realizó un live a través de su Instagram para responder todas las dudas de sus fans a raíz de su confesión y algunos le preguntaron si le llamaba la atención Rodrigo González o mejor conocido como ‘Peluchín’.

«Es un tipo guapo, pero no me gusta», dijo inicialmente Aguilar. Pues como se recuerda ‘Peluchin’ lanzaba indirectas de la sexualidad de Adolfo al haber sido vinculado con el popular ‘ex chico reality’ ‘Chocolatito’.

Es por ello que el conductor afirmó que no se sintió obligado a confesar lo que muchos ya sabían a raíz de las notas de ‘Peluchin’, pues según Adolfo solo insinuó cosas mas nada.

«De hecho, no me sacó del clóset a la fuerza. Tampoco lo dijo. Insinuó cosas, nada más». Recalcó que no le molestan los comentarios de Rodrigo que vierte en su programa de espectáculos.

