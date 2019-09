Adolfo Bazán vendía videos en web porno

Nueva víctima de Adolfo Bazán Gutiérrez da detalles del modo de operar del ‘abogado del terror’. Según relató la joven en ‘Día D’ al victimario de Macarena Vélez le gusta drogar a las mujeres y las graba teniendo relaciones sexuales para después compartirlo en una página pornográfica.

“Me obligaba a estar siempre con él y me hacía cosas horribles. Me grababa mal, drogada. Al principio me confundía mucho pero después me di cuenta que todo el tiempo me drogaba porque paraba todo el tiemp o zombi”, contó la joven, agregando que Bazán la obligó a mantener una relación durante 5 meses y no lo dejaba por miedo. “Tenía videos míos. Me sentía obligada a verlo por eso (los videos)”, agregó.

Al ser consultada si el ‘abogado mañoso’ tenía más videos teniendo intimidad con otras mujeres, la victima respondió: “Sí, en la página pornográfica que usaba, aparecía él teniendo sexo con chicas, casi literalmente, dormidas. Tenía varios videos. Él tenía una cuenta en una página pornográfica y ha subido algunos videos”. Mencionó que cree que este tipo no solo grababa por placer a las mujeres sino que lucraba con ellos en internet.

LE DAN 15 DÍAS MÁS

El Ministerio Público “consiguió que se prorrogue el impedimento de salida del país por 15 días adicionales a Adolfo Bazán, investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento”.

Por su parte, el abogado de Macarena, Yorry Warthon, afirmó que el impedimento de salida del ‘abogado mañoso’ “no garantiza” que este en Perú y menos que vaya a declarar ante la Fiscalía.

“Los 15 días son positivos pero no son suficientes, lo suficiente sería que este señor sea apresado y continuar las investigaciones en la cárcel. Es lo que la Fiscalía debe buscar”, apuntó el letrado.(J.Aspilcueta)