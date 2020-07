Compartir Facebook

‘Peter’ vuelve a defender a Andrés Wiese y asegura que es “muy tranquilo”.

El actor Adolfo Chuiman criticó a su excompañera de ‘Al fondo hay sitio’, Mayra Couto, por haber denunciado a Andrés Wiese de acoso sexual después de tanto tiempo y manifestó que se encuentra sorprendido con la actitud de la actriz.

“Yo no sé, es una incógnita para mí, y no sé para qué revivir algo después de tiempo. Yo me quedé un poco estático y sorprendido. Ella también me parece una buena muchacha, nunca le vi nada malo tampoco. Por eso me sorprendí con esa noticia”, indicó.

Asimismo, comentó que las cosas que sucedían en el set eran “palomilladas”, pues “nunca” vio algo malo en las actitudes del elenco. Incluso, aseguró que el popular ‘Ricolás” era “muy tranquilo” en la serie.

“LAS LÁGRIMAS SE LE SALÍAN”

El recordado ‘Peter’ contó que cuando se enteró de la denuncia de Mayra contra Andrés, se comunicó rápidamente con el actor, quien se quebró y rechazó la denuncia en su contra.

“Con Andrés hemos compartido camerino durante ocho años, casi todos los días. Cuando me enteré de eso, conversé con él, las lágrimas se le salían, me decía: ‘Adolfo, me han destrozado’”, detalló.

LO VUELVE A DEFENDER

Cabe mencionar, que no es la primera vez que Chuiman ‘pone el pecho’ por Wiese, pues anteriormente le ha expresado su respaldo frente a las fuertes acusaciones de Couto.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo, he quedado asombrado”, indicó en su momento.

